Manchester City-Real Madrid dove vederla: Sky o Mediaset? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La Champions League riparte dalla sfida tra Real Madrid e Manchester City: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

MANCHESTER CITY-REAL MADRID: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

- Data: 7 agosto 2020

7 agosto 2020 Orario: 21.00

21.00 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now TV

Dopo cinque mesi, torna la . Si riparte da una supersfida tra due squadre che sono tra le favorite al titolo: Manchester City contro Real Madrid. All'andata, al Bernabéu, avevano vinto gli inglesi per 1-2.

La situazione rischia ora di essersi ribaltata. Il Real Madrid post lockdown è stata una delle migliori squadre d'Europa, ha operato il sorpasso sul e ha finito per vincere la , trascinato da Sergio Ramos e Karim Benzema.

Il difensore e capitano sarà uno dei grandi assenti della sfida, a causa di una squalifica rimediata dopo il giallo nella gara d'andata. Un altro, per il Manchester City, potrebbe essere Aguero, ancora infortunato. Anche Mendy salterà la sfida per squalifica.

In questa pagina tutte le informazioni su - : dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e .

ORARIO MANCHESTER CITY-REAL MADRID

Manchester City-Real Madrid si giocherà all'Etihad Stadium di Manchester il venerdì 7 agosto 2020, alle ore 21.00. Partita che si giocherà a porte chiuse. Si riparte dal 2-1 per gli inglesi dell'andata. Regole come eravamo abituati a conoscerle prima del lungo stop.

Manchester City-Real Madrid sarà visibile in diretta tv soltanto su Sky, che ha acquisito i diritti di trasmissione della competizione. Il match si vedrà sui canali Sky Sport (numero 253 del satellite) e su Sky Sport Football (203 del satellite), oltre che all'interno di Diretta Gol (canali 205 e 251).

La sfida tra Manchester City e Real Madrid sarà visibile in diretta streaming su Sky Go, il servizio che Sky offre ai suoi abbonati. Sarà sufficiente scaricare l'applicazione su vari dispositivi come smartphone, tablet, pc e notebook per potersi godere la sfida. In alternativa, si potrà acquistare un pacchetto su Now TV, la piattaforma di streaming di Sky: la Champions League è tra gli eventi inclusi nei pacchetti

IN DIRETTA SU GOAL

Anche sul nostro sito avrete la possibilità di seguire Manchester City-Real Madrid in diretta testuale. Collegandovi sin dal pre-gara, potrete avere tutti gli aggiornamenti sul match, dal calcio d'inizio fino alla diretta minuto per minuto con tutti gli eventi salienti del match.

Imbarazzo della scelta per Guardiola, soprattutto tra centrocampo e attacco. Mancherà probabilmente Agüero. Gabriel Jesus potrebbe prendere il suo posto, con Bernardo Silva e Sterling sulle corsie, mentre De Bruyne occuperà la trequarti. Gündogan con Rodri in mediana, con Fernandinho che torna sulla linea di difesa con Laporte, Walker e Zinchenko davanti a Ederson. Squalificato Ben Mendy.

Niente Ramos per il Madrid in difesa: Militao potrebbe far coppia con Varane davanti a Courtois, con Carvajal e Ferland Mendy larghi. Centrocampo di intoccabili: Kroos, Casemiro, Modric. In avanti Benzema sarà spalleggiato probabiilmente da Eden Hazard e Vinicius.

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ederson; Walker, Fernandinho, Laporte, Zinchenko; Rodri, Gündogan; Bernardo Silva, De Bruyne, Sterling; Gabriel Jesus.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Varane, Militao, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Vinicius, Benzema, Hazard.