Manchester City-Puma, accordo di sponsorizzazione super: 750M per 10 anni

Importanti introiti attendono il Manchester City dello sceicco Mansur nei prossimi anni, precisamente per le prossime 10 stagioni.

La dirigenza dei Citizens ha infatti firmato un accordo di sponsorizzazione con la Puma per un totale di 750 milioni di euro, ossia 75 a stagione. Un grosso passo in avanti rispetto al precedente contratto con la Nike, che di milioni ne prevedeva 'solamente' 24.

In rosa già Aguero, David Silva e Kompany sono sotto contratto con la Puma. A breve potrebbero entrare a far parte della scuderia anche Sanè e De Bruyne.

L'articolo prosegue qui sotto

Questo il commento dell'amministratore delegato del City Ferran Soriano.

"Un giorno storico per noi, quello che stiamo facendo non è mai stato fatto prima. Una partnership senza precedenti, avevamo bisogno di un'azienda che andasse veloce come noi".