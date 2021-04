Manchester City-PSG, Mbappé a rischio: problema al polpaccio

Il campione francese salterà la gara di Ligue 1 contro il Lens, ma potrebbe saltare anche il ritorno delle semifinali di Champions.

Non solo una rimonta da dover compiere a Manchester, ma anche il dubbio Kylian Mbappé a turbare i sogni di Pochettino. In pochi giorni la squadra parigina si gioca la stagione, viste le gare di Ligue 1 e il ritorno della semifinale di Champions League.

Sconfitto per 2-1 in casa all'andata, il PSG potrebbe presentarsi a Manchester senza il suo campione numero uno, vittima di una contrattura al polpaccio. Sicuro assente contro il Lens, l'ex attaccante del Monaco è ora in dubbio per la Champions League.

Considerando il calciomercato attorno a Mbappè, nonostante i dubbi palesati da Perez senza la Superlega, quella dell'andata potrebbe essere stata l'ultima sfida europea con la maglia del PSG. Sopratutto visto il rischio di non qualificarsi alla prossima Champions League.

In conferenza Pochettino è intervenuto proprio a tal proposito:

"È una domanda per Kylian e non per me. Abbiamo perso una partita ma c'è ancora il ritorno e in Champions possono succedere cose strane. Siamo ancora in corsa e manca ancora un mese di competizione".

Il PSG è secondo in Ligue 1, ad un punto dalla capolista Lille e in vantaggio di uno sul Monaco: in caso di terzo posto Neymar e compagni dovrebbero giocare i playoff, mentre con il quarto posto attualmente occupato dal Monaco ci sarebbe solo l'Europa League.

Disastro o trionfo? Il PSG oscilla tra le due possibilità, con il Lens come prima prova per poter puntare alla seconda: Mbappè proverà a recuperare per martedì, per poi decidere sul suo futuro a seconda di come si evolveranno gli eventi.