MANCHESTER CITY-PSG: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Manchester City-PSG

Manchester City-PSG Data: 24 novembre 2021

24 novembre 2021 Orario: 21:00

21:00 Canale TV: Sky Sport Football (203 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite), Sky Sport (252 del satellite) e Infinity +

Streaming: Sky Go, NOW e Infinity +

Penultimo turno della fase a gironi di Champions League tra due delle squadre più attese alla vigilia della competizione: il Manchester City ospita il PSG per decretare la capolista del Gruppo A, a una gara dal termine.

Per la formazione di Guardiola si tratta del match point per chiudere i conti relativi al primato: il +1 nella speciale classifica pesa, e dal punto di vista europeo i Citizens sono reduci da due vittorie consecutive, entrambe contro ill Club Brugge. In Premier League, invece, vittoria contro l'Everton nel weekend, conquistata grazie alle reti di Sterling, Rodri e Bernardo Silva.

Per i parigini di Pochettino, invece, vuoto incredibile in Ligue 1: i francesi sono andati a +11 sul Nizza secondo in classifica dopo aver vinto contro il Nantes per 3-1 grazie alle reti di Mbappé, all'autorete di Appiah e alla prima gioia in campionato di Lionel Messi. In Champions, invece, pareggio nell'ultimo turno contro il RB Lipsia, conquistato dai tedeschi quasi allo scadere grazie al rigore trasformato da Szoboszlai.

Nell'ultimo precedente, all'andata, 2-0 per i parigini al Parc des Princes con le reti decisive di Gueye e Messi.

In questa pagina troverete tutto il necessario per rimanere aggiornati su Manchester City-PSG: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come seguire la partita in diretta tv e streaming.

ORARIO MANCHESTER CITY-PSG

La gara tra Manchester City e PSG, valida per il penultimo turno della fase a gironi di Champions League, verrà disputata all'Etihad Stadium di Manchester il 24 novembre. Fischio d'inizio fissato alle ore 21:00.

DOVE VEDERE MANCHESTER CITY-PSG IN TV

La gara tra Manchester City e PSG sarà visibile in diretta TV sui canali Sky, e precisamente su Sky Sport Football (203 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (252 del satellite).

Attraverso l'app di Infinity + sarà invece possibile guardare la partita sulle Smart TV di ultima generazione: il servizio, attivabile al costo di 7.99€ al mese, è invece incluso nell'offerta Tim Vision.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Sky e Infinity + non hanno ancora reso noti i nomi dei telecronisti di Manchester City-PSG.

MANCHESTER CITY-PSG IN DIRETTA STREAMING

Manchester City-PSG sarà visibile in streaming tramite il servizio di Sky Go, app di Sky scaricabile su dispositivo mobile o PC: basterà aver attivato l'abbonamento dedicato e accedere con i propri dati, selezionando l'evento.

Un'alternativa è la piattaforma NOW (previa adesione ad uno dei pacchetti presenti sul sito), che trasmette la programmazione di Sky.

Un'altra via è quella di Infinity +, su dispositivi mobili, scaricando l'app dedicata, o PC, accedendo al sito.

Come di consueto, qui sul nostro sito potrete seguire Manchester City-PSG grazie alla diretta testuale, fondamentale per non perdervi nemmeno un episodio del match in programma all'Etihad: aggiornamenti costanti, a partire dall'annuncio delle due formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER CITY-PSG

Guardiola dovrebbe confermare, quasi in blocco, l'undici visto contro l'Everton: in porta andrà Ederson, protetto da Walker, Stones, Laporte e Cancelo. In mediana assente De Bruyne, positivo al Covid, quindi andranno Bernardo Silva, Rodri e Gundogan. In avanti tornerà dal primo minuto Gabriel Jesus, con Sterling e Foden.

Pochettino ritrova Donnarumma e Marquinhos, mentre rimangono dubbi su Kimpembe e Sergio Ramos: in porta andrà l'Azzurro, non impegnato in Ligue 1, con Hakimi, Marquinhos, Kehrer e Mendes in difesa. In mediana Verratti e Paredes dovrebbero essere confermati, mentre attenzione al ballottaggio Gueye-Wijnaldum, con il secondo favorito. Tridente delle meraviglie non in discussione: Messi, Mbappé e Neymar saranno della partita da titolari.

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Stones, Laporte, Cancelo; Silva, Rodri, Gundogan; Sterling, Gabriel Jesus, Foden. All. Guardiola

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Kehrer, Mendes; Verratti, Paredes, Wijnaldum; Messi, Mbappé, Neymar. All. Pochettino