Il Manchester City prepara il dopo Guardiola: spunta Van Bronckhorst

Il presente del si chiama Pep Guardiola e parla di un binomio vincente che ha portato a mettere in bacheca tutto ciò che si può desiderare in , comprese ovviamente due Premier League, ma il club dei Citizens guarda già oltre e pensa a quello che potrebbe essere il futuro senza il tecnico iberico.

Secondo quanto riportato dal ‘Mirror’ il City avrebbe già individuato in Giovanni Van Bronckhorst l’allenatore al quale affidare la prima squadra nel caso in cui il rapporto con l’ex e dovesse arrivare al capolinea.

Un indizio importante è dato dal fatto che al tecnico olandese è stato dato libero accesso a tutte le aree del club che gli ha consentito di lavorare dietro le quinte nel corso dell’ultimo mese.

Il Manchester City sarebbe riuscito a convincere Van Bronckhorst a rinunciare all’idea di prendersi un anno sabbatico dopo il suo addio al e, sebbene i campioni d’Inghilterra abbiano parlato di un semplice accordo informale al fine di aiutare l’allenatore a migliorare il suo bagaglio d’esperienza, secondo quanto riportato dal Sunday Mirror Sport, sarebbe stato firmato un contratto che di fatto rende l’ex centrocampista olandese un uomo a libro paga.

EXCLUSIVE: Manchester City prepare for life after Pep Guardiola by giving Giovanni van Bronckhorst inside role https://t.co/Ap4MNSbpwD pic.twitter.com/mBf5rReoM4