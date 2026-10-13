Manchester City-Paris Saint-Germain: i dettagli della partita

Champions League - Game Week 2 14 ott 2026 - 15:00 Etihad Stadium

Manchester City F.C. e Paris Saint-Germain F.C. scenderanno in campo il 14 ottobre 2026 alle 19:00 GMT (15:00 EST / 20:00 BST / 21:00 SAST).

Sfida tra grandi d’Europa a Manchester

Il Manchester City torna all’Etihad Stadium per ospitare i campioni di Francia del Paris Saint-Germain nella seconda giornata della fase campionato della UEFA Champions League 2026/27. Dopo le nette prestazioni offerte in campionato nel fine settimana, la squadra di Enzo Maresca punta a sfruttare il fattore campo e a imporsi fin da subito ai vertici della classifica di Champions League. Per il PSG di Luis Enrique, la trasferta nel nord-ovest dell’Inghilterra rappresenta un severo esame di disciplina tattica contro una delle favorite del torneo.

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Tre goal in 13 minuti: il Manchester City travolge il Liverpool ad Anfield

Il Manchester City arriva alla sfida di mercoledì sera forte del netto successo per 3-0 ottenuto in trasferta contro il Liverpool ad Anfield l’11 ottobre. Dopo un primo tempo senza reti, Erling Haaland ha sbloccato il risultato al 65’, prima che i goal di Jérémy Doku (68’) e Rayan Cherki (78’) completassero la larga vittoria in Premier League. Sostenuto dall’intesa offensiva tra Rayan Cherki, Antoine Semenyo ed Enzo Fernández, il City si presenta all’impegno europeo in grande forma in attacco.

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Il PSG conquista i tre punti contro il Le Mans grazie alla rimonta nella ripresa

Il PSG si reca a Manchester dopo la vittoria casalinga per 3-1 contro il Le Mans FC in Ligue 1 il 10 ottobre. Dopo il vantaggio firmato su rigore da Lucas Beraldo, il subentrato Khvicha Kvaratskhelia e il centrocampista Maghnes Akliouche hanno segnato nella ripresa, assicurando i tre punti alla squadra. Con João Neves e Vitinha a dettare i tempi a centrocampo e Ferran Torres e Khvicha Kvaratskhelia pericolosi sulle fasce, il PSG ha la capacità di colpire nelle transizioni e mettere alla prova la difesa del City.

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Caccia ai record: Haaland punta a entrare nella storia europea

Dopo aver battuto praticamente ogni record di precocità nel calcio europeo, Erling Haaland si presenta alla sfida di Champions League a caccia di un altro traguardo storico. Diventato il giocatore più veloce di sempre a raggiungere quota 30, 40 e 50 goal in Champions League, il centravanti norvegese conta attualmente 59 reti in 59 presenze nella massima competizione europea.

Un goal contro il PSG all’Etihad gli permetterebbe di eguagliare le 60 reti segnate in carriera da Ruud van Nistelrooy, mentre con una doppietta supererebbe l’ex attaccante del Manchester United ed entrerebbe tra i primi sette marcatori di sempre della Champions League. Con una media senza precedenti di un goal a partita nelle serate europee, la rincorsa di Haaland alle vette occupate da Cristiano Ronaldo e Lionel Messi aggiunge un’appassionante storia personale a questa sfida tra grandi d’Europa.

I migliori marcatori della Champions League (qualificazioni comprese)

Cristiano Ronaldo : 141 goal in 183 partite Lionel Messi: 129 goal in 163 partite Robert Lewandowski: 109 goal in 144 partite Karim Benzema : 90 goal in 152 partite Raul : 71 goal in 142 partite Kylian Mbappe : 71 goal in 99 partite Ruud van Nistelrooy : 60 goal in 81 partite Erling Haaland : 59 goal in 59 partite

Notizie sulle squadre e rose

Enzo Maresca attende notizie sulle condizioni di Erling Haaland, sostituito durante la partita di Nations League della Norvegia contro il Portogallo. Aggiornamenti sulla sua disponibilità sono attesi a ridosso del calcio d’inizio. Al momento non sono state confermate altre informazioni su infortuni o squalifiche in casa City e la probabile formazione titolare sarà aggiunta non appena disponibile.

Per quanto riguarda il PSG, Luis Enrique non ha confermato la formazione né segnalato assenze specifiche. Le notizie sulla squadra ospite saranno aggiornate non appena saranno disponibili informazioni prima della partita.

Stato di forma

Il Manchester City ha vinto tutte le ultime cinque partite, ottenendo successi in Premier League, Carabao Cup e Champions League. L’ultima gara si è conclusa con una vittoria per 5-3 sul Sunderland in Premier League; il City ha inoltre segnato cinque reti contro il Norwich City in Carabao Cup. In queste cinque partite ha realizzato 13 goal e ne ha subiti quattro. Tra i risultati figura anche una vittoria per 2-0 sul campo dell’FC Porto in Champions League.

Nelle ultime cinque partite, il PSG ha ottenuto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta. Il risultato più recente è una vittoria per 6-1 sullo Slovan Bratislava in Champions League, preceduta da una sconfitta casalinga per 2-1 contro il Monaco in Ligue 1. La squadra di Luis Enrique ha segnato 12 goal e ne ha subiti sei in queste cinque gare, tra cui figura anche il pareggio per 2-2 contro il Lille.

I precedenti

L’ultimo incontro tra i due club risale a gennaio 2025, quando il PSG ha battuto il Manchester City per 4-2 a Parigi in Champions League. Negli ultimi cinque confronti diretti, tutti disputati in Champions League, il City ha vinto tre volte e il PSG due. In queste cinque partite sono stati segnati complessivamente 19 goal.