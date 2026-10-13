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Manchester City-Paris Saint Germain, anteprima della sfida di Champions League UEFA: Erling Haaland punta a un record europeo

Manchester City vs Paris Saint-Germain
Champions League
Manchester City
Paris Saint-Germain

Anteprima completa della sfida di UEFA Champions League tra Manchester City e Paris Saint-Germain. Analizziamo gli ultimi risultati nelle competizioni nazionali, lo stato di forma delle squadre e i temi principali in vista del big match della seconda giornata, in programma mercoledì sera all’Etihad Stadium di Manchester.

Manchester City-Paris Saint-Germain: i dettagli della partita

crest
Champions League - Game Week 2
Etihad Stadium

Manchester City F.C. e Paris Saint-Germain F.C. scenderanno in campo il 14 ottobre 2026 alle 19:00 GMT (15:00 EST / 20:00 BST / 21:00 SAST).

Sfida tra grandi d’Europa a Manchester

Il Manchester City torna all’Etihad Stadium per ospitare i campioni di Francia del Paris Saint-Germain nella seconda giornata della fase campionato della UEFA Champions League 2026/27. Dopo le nette prestazioni offerte in campionato nel fine settimana, la squadra di Enzo Maresca punta a sfruttare il fattore campo e a imporsi fin da subito ai vertici della classifica di Champions League. Per il PSG di Luis Enrique, la trasferta nel nord-ovest dell’Inghilterra rappresenta un severo esame di disciplina tattica contro una delle favorite del torneo.

Liverpool v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images

Tre goal in 13 minuti: il Manchester City travolge il Liverpool ad Anfield

Il Manchester City arriva alla sfida di mercoledì sera forte del netto successo per 3-0 ottenuto in trasferta contro il Liverpool ad Anfield l’11 ottobre. Dopo un primo tempo senza reti, Erling Haaland ha sbloccato il risultato al 65’, prima che i goal di Jérémy Doku (68’) e Rayan Cherki (78’) completassero la larga vittoria in Premier League. Sostenuto dall’intesa offensiva tra Rayan Cherki, Antoine Semenyo ed Enzo Fernández, il City si presenta all’impegno europeo in grande forma in attacco.

FBL-FRA-LIGUE1-PSG-LE MANSGetty Images

Il PSG conquista i tre punti contro il Le Mans grazie alla rimonta nella ripresa

Il PSG si reca a Manchester dopo la vittoria casalinga per 3-1 contro il Le Mans FC in Ligue 1 il 10 ottobre. Dopo il vantaggio firmato su rigore da Lucas Beraldo, il subentrato Khvicha Kvaratskhelia e il centrocampista Maghnes Akliouche hanno segnato nella ripresa, assicurando i tre punti alla squadra. Con João Neves e Vitinha a dettare i tempi a centrocampo e Ferran Torres e Khvicha Kvaratskhelia pericolosi sulle fasce, il PSG ha la capacità di colpire nelle transizioni e mettere alla prova la difesa del City.

Liverpool v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images

Caccia ai record: Haaland punta a entrare nella storia europea

Dopo aver battuto praticamente ogni record di precocità nel calcio europeo, Erling Haaland si presenta alla sfida di Champions League a caccia di un altro traguardo storico. Diventato il giocatore più veloce di sempre a raggiungere quota 30, 40 e 50 goal in Champions League, il centravanti norvegese conta attualmente 59 reti in 59 presenze nella massima competizione europea. 

Un goal contro il PSG all’Etihad gli permetterebbe di eguagliare le 60 reti segnate in carriera da Ruud van Nistelrooy, mentre con una doppietta supererebbe l’ex attaccante del Manchester United ed entrerebbe tra i primi sette marcatori di sempre della Champions League. Con una media senza precedenti di un goal a partita nelle serate europee, la rincorsa di Haaland alle vette occupate da Cristiano Ronaldo e Lionel Messi aggiunge un’appassionante storia personale a questa sfida tra grandi d’Europa.

I migliori marcatori della Champions League (qualificazioni comprese)

  1. Cristiano Ronaldo: 141 goal in 183 partite
  2. Lionel Messi: 129 goal in 163 partite
  3. Robert Lewandowski: 109 goal in 144 partite
  4. Karim Benzema: 90 goal in 152 partite
  5. Raul: 71 goal in 142 partite
  6. Kylian Mbappe: 71 goal in 99 partite
  7. Ruud van Nistelrooy: 60 goal in 81 partite
  8. Erling Haaland: 59 goal in 59 partite

Notizie sulle squadre e rose

Probabili formazioni Manchester City - Paris Saint-Germain

4-2-3-1
Manchester City crest
Manchester City
MCI
page.match.formation.title
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
4-3-3
G. DonnarummaG. DonnarummaM. NunesM. NunesJ. GvardiolJ. GvardiolM. GuehiM. GuehiR. DiasR. DiasP. FodenP. FodenE. FernandezE. FernandezR. CherkiR. CherkiE. AndersonE. AndersonJ. DokuJ. DokuE. HaalandE. HaalandM. SafonovM. SafonovMarquinhosMarquinhosA. HakimiA. HakimiN. MendesN. MendesW. PachoW. PachoVitinhaVitinhaJ. NevesJ. NevesF. RuizF. RuizK. KvaratskheliaK. KvaratskheliaF. TorresF. TorresO. DembeleO. Dembele
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
4-2-3-1
Manchester City

Formazione titolare

Paris Saint-Germain

Allenatore

  • E. Maresca
  • Luis Enrique

Enzo Maresca attende notizie sulle condizioni di Erling Haaland, sostituito durante la partita di Nations League della Norvegia contro il Portogallo. Aggiornamenti sulla sua disponibilità sono attesi a ridosso del calcio d’inizio. Al momento non sono state confermate altre informazioni su infortuni o squalifiche in casa City e la probabile formazione titolare sarà aggiunta non appena disponibile.

Per quanto riguarda il PSG, Luis Enrique non ha confermato la formazione né segnalato assenze specifiche. Le notizie sulla squadra ospite saranno aggiornate non appena saranno disponibili informazioni prima della partita.

Stato di forma

MCI

MCI - Forma

POR
V0-2
MUN
V0-1
NOR
V5-0
SUN
V5-3
LIV
V0-3
Gol segnato (subito)
16/3
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
1/5
PSG

PSG - Forma

ASM
S1-2
SLB
V6-1
B29
V0-1
OM
V1-2
LEM
V3-1
Gol segnato (subito)
13/5
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

Il Manchester City ha vinto tutte le ultime cinque partite, ottenendo successi in Premier League, Carabao Cup e Champions League. L’ultima gara si è conclusa con una vittoria per 5-3 sul Sunderland in Premier League; il City ha inoltre segnato cinque reti contro il Norwich City in Carabao Cup. In queste cinque partite ha realizzato 13 goal e ne ha subiti quattro. Tra i risultati figura anche una vittoria per 2-0 sul campo dell’FC Porto in Champions League.

Nelle ultime cinque partite, il PSG ha ottenuto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta. Il risultato più recente è una vittoria per 6-1 sullo Slovan Bratislava in Champions League, preceduta da una sconfitta casalinga per 2-1 contro il Monaco in Ligue 1. La squadra di Luis Enrique ha segnato 12 goal e ne ha subiti sei in queste cinque gare, tra cui figura anche il pareggio per 2-2 contro il Lille.

I precedenti

Testa a testa

Manchester CityPareggioParis Saint-Germain
3
0
2
Champions League
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
4
Manchester City badge
Manchester City
MCI
2
FIN
Champions League
Manchester City badge
Manchester City
MCI
2
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
1
FIN
Champions League
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
2
Manchester City badge
Manchester City
MCI
0
FIN
Champions League
Manchester City badge
Manchester City
MCI
2
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
0
FIN
Champions League
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
1
Manchester City badge
Manchester City
MCI
2
FIN
8Gol segnati8
Partite senza 2.5 goal3/5
Entrambe le squadre hanno segnato3/5

L’ultimo incontro tra i due club risale a gennaio 2025, quando il PSG ha battuto il Manchester City per 4-2 a Parigi in Champions League. Negli ultimi cinque confronti diretti, tutti disputati in Champions League, il City ha vinto tre volte e il PSG due. In queste cinque partite sono stati segnati complessivamente 19 goal.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Sporting CPSporting CPSCP
220051+46
V
V
2
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
V
3
Bayern MonacoBayern MonacoFCB
110050+53
V
4
BarcellonaBarcellonaBAR
110051+43
V
5
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
V
6
ComoComoCOM
110041+33
V
7
VfB StoccardaVfB StoccardaVFB
110031+23
V
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
V
9
Real BetisReal BetisBET
110032+13
V
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
V
11
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
V
12
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
V
12
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
V
14
ArsenalArsenalARS
110010+13
V
15
AEK AteneAEK AteneAEK
110010+13
V
16
LensLensRCL
210134-13
S
V
17
Sabah FKSabah FKSAB
210124-23
V
S
18
RomaRomaROM
10101101
D
18
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
D
20
PSVPSVPSV
10101101
D
20
FenerbahceFenerbahceFB
10101101
D
22
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
S
23
Club BrugesClub BrugesCLB
100123-10
S
23
LilleLilleLIL
100123-10
S
25
InterInterINT
100112-10
S
25
Atletico MadridAtletico MadridATM
100112-10
S
27
LASKLASKLAS
100101-10
S
27
NapoliNapoliNAP
100101-10
S
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
S
29
VikingVikingVIK
100113-20
S
31
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
S
32
Slavia PragaSlavia PragaSLP
200225-30
S
S
33
RB LipsiaRB LipsiaRBL
100114-30
S
34
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
S
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
S
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
S
Qualificato agli ottavi di finale

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