Manchester City-Paris Saint-Germain: i dettagli della partita

Champions League - Game Week 2 14 ott 2026 - 15:00 Etihad Stadium

Manchester City F.C. e Paris Saint-Germain F.C. scenderanno in campo il 14 ottobre 2026 alle 19:00 GMT (15:00 EST / 20:00 BST / 21:00 SAST).

Grande sfida europea a Manchester

Il Manchester City torna all’Etihad Stadium per ospitare i campioni di Francia del Paris Saint-Germain nella seconda giornata della fase campionato della UEFA Champions League 2026/27. Dopo le nette prestazioni offerte in campionato nel fine settimana, la squadra di Enzo Maresca punta a sfruttare il fattore campo e a imporsi fin da subito nelle prime posizioni della classifica di Champions League. Per il PSG di Luis Enrique, la trasferta nel nord-ovest dell’Inghilterra rappresenta un severo esame di disciplina tattica contro una delle favorite del torneo.

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Tre goal in rapida successione: il Manchester City affonda il Liverpool ad Anfield

Il Manchester City arriva alla sfida di mercoledì sera forte del netto successo per 3-0 ottenuto in trasferta contro il Liverpool ad Anfield l’11 ottobre. Dopo un primo tempo senza reti, Erling Haaland ha sbloccato il risultato al 65’, prima che i goal di Jérémy Doku (68’) e Rayan Cherki (78’) nella ripresa suggellassero una vittoria convincente in Premier League. Grazie all’intesa offensiva tra Rayan Cherki, Antoine Semenyo ed Enzo Fernández, il City si presenta all’appuntamento europeo in grande forma in attacco.

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La rimonta nella ripresa regala al PSG i punti contro il Le Mans

Il PSG arriva a Manchester dopo la vittoria casalinga per 3-1 sul Le Mans FC in Ligue 1, ottenuta il 10 ottobre. Dopo il vantaggio firmato su rigore da Lucas Beraldo, il subentrato Khvicha Kvaratskhelia e il centrocampista Maghnes Akliouche hanno segnato nella ripresa, assicurando i tre punti. Con João Neves e Vitinha a dettare i ritmi a centrocampo e Ferran Torres e Khvicha Kvaratskhelia pericolosi sulle fasce, il PSG dispone di un’arma letale nelle transizioni per mettere alla prova la difesa del City.

La sfida dell’Etihad

Sul piano tattico, la partita di mercoledì propone un confronto di alto livello tra l’impianto di gioco di Enzo Maresca e il pressing ad alta intensità di Luis Enrique. Il Manchester City cercherà di dettare i ritmi nella zona centrale con Enzo Fernández ed Elliot Anderson, lasciando a Rayan Cherki e Jérémy Doku il compito di rifornire Erling Haaland. Il PSG, invece, farà affidamento sulla solidità centrale di Illia Zabarnyi e Lucas Hernández per reggere la pressione e innescare rapidi contropiedi attraverso Achraf Hakimi e Khvicha Kvaratskhelia. Con punti importanti per la fase campionato della Champions League in palio, la sfida di mercoledì promette spettacolo europeo di alto livello fin dal calcio d’inizio.

Notizie dalle squadre & rose

Enzo Maresca è in attesa di conoscere le condizioni di Erling Haaland, sostituito durante la partita di Nations League della Norvegia contro il Portogallo. Aggiornamenti sulla sua disponibilità sono attesi a ridosso del calcio d’inizio. Al momento non sono state confermate altre informazioni su infortuni o squalifiche in casa City e la probabile formazione iniziale sarà aggiunta non appena disponibile.

Per quanto riguarda il PSG, Luis Enrique non ha confermato la formazione né segnalato assenze specifiche. Le notizie complete sulla squadra ospite saranno aggiornate man mano che emergeranno informazioni prima della partita.

Stato di forma

Il Manchester City ha vinto tutte le ultime cinque partite, ottenendo successi in Premier League, Carabao Cup e Champions League. L’ultima gara si è conclusa con una vittoria per 5-3 sul Sunderland in Premier League; il City ha inoltre segnato cinque goal al Norwich City in Carabao Cup. In queste cinque partite ha realizzato 13 reti e ne ha subite quattro. Tra i risultati figura anche una vittoria per 2-0 sul campo dell’FC Porto in Champions League.

Le ultime cinque partite del PSG hanno prodotto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta. Il risultato più recente è il successo per 6-1 sullo Slovan Bratislava in Champions League, preceduto dalla sconfitta casalinga per 1-2 contro il Monaco in Ligue 1. La squadra di Luis Enrique ha segnato 12 goal e ne ha subiti sei in queste cinque gare, tra cui figura anche il pareggio per 2-2 contro il Lille.

I precedenti

L’ultimo incontro tra i due club risale a gennaio 2025, quando il PSG ha battuto il Manchester City 4-2 a Parigi in Champions League. Negli ultimi cinque scontri diretti, tutti disputati in Champions League, il City ha vinto tre volte e il PSG due. In totale, nelle cinque partite sono stati segnati 19 goal.