Il Manchester City non molla Kane: nonostante le voci su Ronaldo, è l'inglese l'obiettivo numero uno

Nonostante le voci su Cristiano Ronaldo, l'obiettivo principale di mercato del Manchester City di Pep Guardiola resta l'attaccante inglese Harry Kane.

Prosegue la ricerca del Manchester City della stella da inserire in organico per rinforzare l'attacco a disposizione di Pep Guardiola. Nonostante le indiscrezioni delle ultime ore sui contatti con Cristiano Ronaldo e il suo entourage, l'obiettivo numero uno dei 'Citizens' è sempre Harry Kane, attaccante del Tottenham e capitano dell'Inghilterra.

Il City deve fare i conti con il muro alzato dal presidente degli Spurs, Daniel Levy, che ha ribadito in diverse occasioni di non voler cedere Kane. Il tempo stringe, con il calciomercato che chiuderà ufficialmente i battenti il 31 agosto, e Pep Guardiola attende un sostituto di Sergio Aguero, finito a parametro zero al Barcellona.

Dopo l'affare Jack Grealish, arrivato all'Etihad per 100 milioni di sterline (117 milioni di euro), il Manchester City è pronto a segnare un nuovo record per strappare Harry Kane al Tottenham. L'attaccante dell'Inghilterra, capocannoniere e miglior uomo assist dell'ultima Premier League, ha ancora tre anni di contratto con il Tottenham. Il club londinese ha già rifiutato un'offerta da 100 milioni di sterline, ma ne riceverà un'altra più alta nei prossimi sei giorni.

Secondo quanto appreso da Goal, Cristiano Ronaldo è uno degli attaccanti proposti al Manchester City, che però ha ancora come obiettivo principale Harry Kane. Dopo la panchina contro l'Udinese, sono di gran lunga aumentate le voci sul possibile addio del portoghese.

Il Manchester City ha già accumulato un tesoretto - dalle cessioni di alcuni calciatori fuori dal progetto e dalla percentuale del trasferimento di Sancho al Manchester United - da reinvestire sull'acquisto di un attaccante. Inoltre in uscita c'è anche Bernardo Silva, che - secondo quanto raccolto da Goal - è in contatto con Milan, Barcellona e Atletico Madrid. Al momento, però, nessuno di questi club è vicino all'accordo col City.