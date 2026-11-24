Manchester City-C Napoli, anteprima di Champions League

Champions League - Game Week 5 24 nov 2026 - 15:00 Etihad Stadium

Il Manchester City ospita il Napoli all'Etihad Stadium martedì, nella fase campionato della Champions League. Kevin De Bruyne torna nello stadio in cui ha giocato per 10 anni. Il calcio d'inizio è fissato alle 16:00 EST e alle 20:00 GMT. Il City è settimo con nove punti nella fase campionato, mentre il Napoli è 27° con appena tre punti dopo quattro partite.

Il City torna in Champions dopo un pessimo periodo senza vittorie in Premier League

Il City ha perso la rotta nelle ultime settimane. La squadra di Enzo Maresca aveva iniziato la stagione con una serie di vittorie, ma ora non vince da quattro partite di Premier League. L'ultima è stata l'1-1 contro il Fulham, arrivato dopo tre sconfitte consecutive e segnato da un gol di Erling Haaland annullato tra le polemiche. Il City ha subito 14 gol nelle ultime sette partite disputate all'Etihad Stadium in tutte le competizioni: una fragilità a cui Enzo Maresca dovrà porre rimedio e che un ex beniamino del club potrebbe sfruttare.

Getty Images

Il Napoli punta su De Bruyne

Il Napoli arriva in condizioni discrete dopo la vittoria per 1-0 sul Torino di sabato. La squadra di Massimiliano Allegri è però 27ª nella classifica della fase campionato e occupa l'ottavo posto in Serie A, nonostante il titolo vinto nel 2024-25 con Antonio Conte. Gli ospiti hanno perso cinque delle ultime sette trasferte in tutte le competizioni: questa potrebbe essere l'occasione per invertire la tendenza.

Getty Images

Statistiche principali e notizie sugli infortuni

Il Manchester City ha subito almeno un gol in ciascuna delle ultime sette partite casalinghe in tutte le competizioni.

Il City dovrà fare a meno dell'esterno Antoine Semenyo, infortunato, mentre Matheus Nunes è in dubbio.

Il Napoli dovrà fare a meno del difensore Giovanni Di Lorenzo e dello squalificato Rafa Marin.

Probabili formazioni

City (4231): Donnarumma; Khusanov, Dias, Guehi, Gvardiol; Anderson, Fernandez; Ndiaye, Cherki, Doku; Haaland.

Napoli (4231): Milinkovic-Savic; Politano, Rrahmani, Beukema, Spinazzola; Anguissa, Gilmour, McTominay; De Bruyne; Hojlund, Lang.

Notizie sulle squadre e rose