Manchester City-Manchester United dove vederla: canale tv e diretta streaming

Di scena il Derby di Manchester tra le deluse City e United: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Un'annata deludente in maniera diversa, ma comunque deludente. e arrivano al Derby cittadino senza grossa fiducia in virtù dei primi quattro mesi di gare ufficiali: i primi sono ampiamente distanti dalla vetta, i secondi dalla zona Champions.

Il fenomenale ha messo a ferro e fuoco la Premier, lasciando un City mai così lontano dalla capolista: otto punti separano i Citizens dai Reds di Klopp, che dopo aver perso il trofeo la scorsa stagione per un soffio, ora hanno intenzione di riportare in città il titolo dopo tempo immemore.

Nessuna novità invece per lo United, sempre in difficoltà dopo l'addio di Ferguson. Stavolta però si sta andando ancora oltre, visto e considerando come dopo 14 turni ci siano appena 6 punti di distanza dal terzultimo posto e otto dal quarto posto.

In questa pagina tutte le informazioni su Manchester City-Manchester United: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

MANCHESTER CITY-MANCHESTER UNITED: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Manchester City-Manchester United

Manchester City-Manchester United Data: 7 dicembre 2019

7 dicembre 2019 Orario: 18.30

18.30 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go, Now TV

ORARIO MANCHESTER CITY-MANCHESTER UNITED

Il Derby di Manchester tra City e United si giocherà sabato 7 dicembre 2019 alle ore 18:30. Appuntamento nella città inglese e precisamente all'Etihad Stadium per seguire il big match di giornata.

Come il resto della Premier League, anche la stracittadina Manchester City-Manchester United verrà trasmessa in diretta esclusiva da Sky. Gara visibile su Sky Sport Uno e Sky Sport Football.

Grazie a Sky Go, app di Sky, agli abbonati basterà avere un cellulare, un tablet o un pc per seguire il match tra City e United. Il match di Premier sarà inoltre disponibile in diretta anche su Now Tv, che permette di seguire i migliori eventi sportivi su Sky.

Guardiola senza l'infortunato Agüero: al centro del tridente d'attacco ci sarà Gabriel Jesus, supportato da Bernardo Silva e Sterling. Rodri in cabina di regia con De Bruyne e David Silva interni. Fernandinho in coppia con Stones al centro della difesa, Walker e Mendy i terzini.

Solskjaer costretto a dover fare a meno di Pogba: conferma per Fred, mediana completata da McTominay e Pereira. Greenwood ancora titolare in avanti, James e Rashford sugli esterni. Retroguardia guidata da mister 90 milioni Maguire.

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Stones, Fernandinho, Mendy; De Bruyne, Rodri, Silva; Bernardo, Gabriel Jesus, Sterling.

MANCHESTER UNITED (4-3-3): De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Young; McTominay, Fred, Pereira; James, Greenwood, Rashford.