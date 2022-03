MANCHESTER CITY-MANCHESTER UNITED: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Manchester City-Manchester United

• Data: 6 marzo 2022

• Orario: 17.30

• Canale TV: Sky Sport Uno (canale 201 satellite), Sky Sport Football (canale 203 satellite), Sky Sport 4K (canale 213 satellite)

• Streaming: Sky GO e NOW

Manchester si ferma per il Derby. Il City di Guardiola, capolista del campionato inglese, affronta lo United di Rangnick. Obiettivi diversi per le due squadre, ma un solo desiderio: vincere e conquistare la città almeno fino al prossimo incontro.

Distanza siderale tra le due squadre di Manchester in classifica, considerando che il City è la grande favorita per questa annata di Premier, con +6 sul Liverpool (che ha comunque una gara in meno) e il vuoto fatto sulle altre compagini della graduatoria, compreso lo stesso United.

Appena 47 i punti ottenuti dal Manchester United fin qui, ben 19 in meno dei cugini. Se il City lotta per il titolo, l'unico obiettivo dei Red Devils, relativamente al campionato, è quello di arrivare tra i primi posti per poter qualificarsi alla prossima Champions League.

In questo articolo troverete tutto l'occorrente per rimanere informati su Manchester City-Manchester United: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come assistere alla sfida in diretta tv e streaming

ORARIO MANCHESTER CITY-MANCHESTER UNITED

Il big match di Premier League tra Manchester City e Manchester United andrà in scena all'Etihad Stadium, Manchester, domenica 6 marzo 2022 alle ore 17:30.

DOVE VEDERE MANCHESTER CITY-MANCHESTER UNITED IN TV

Manchester City-Manchester United sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Sky Sport Uno (canale 201) e su Sky Sport Football (canale 203). La gara sarà visibile anche sul canale di Sky per la visione delle gare in 4K (canale 213).

MANCHESTER CITY-MANCHESTER UNITED IN DIRETTA STREAMING

La diretta streaming del Derby sarà disponibile grazie a Sky Go. Match tra Manchester City e Manchester United visibile anche su Now, acquistando uno dei pacchetti che contiene il big match di Premier League. In entrambi i casi gara disponibile su pc, notebook, smartphone e table scaricando una delle due app.

IN DIRETTA SU GOAL

Su GOAL sarà possibile seguire il Derby di Manchester con una dettagliata diretta testuale. Nel pomeriggio il pepartita e le ultime news di formazione fino alle ultime azioni che precederanno il fischio finale.

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER CITY-MANCHESTER UNITED

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ederson; Walker, Stones, Laporte, Cancelo; De Bruyne, Rodri; Bernardo Silva, Sterling, Foden; Grealish.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Lindelof, Varane, Maguire, Shaw; Fred, Pogba; Rashford, Bruno Fernandes, Sancho; Ronaldo.