Manchester City-Manchester United dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

In Premier League si gioca l'attesissimo derby di Manchester tra City e United: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il super Manchester City di Pep Guardiola si presenta alla prova del derby di Manchester contro lo United. Con una striscia aperta di 21 vittorie consecutive in tutte le competizioni, la capolista della Premier League è la squadra più in forma d'Europa.

Sono ben 65 i punti dei Citizens, che dopo un inizio in sordina hanno carburato e non si sono più fermati. La concorrente più vicina è oltre la doppia cifra di distanza. Un dominio assoluto, sia nel gioco cche nei risultati (miglior attacco e miglior difesa).

Il derby però fa come sempre storia a parte. E l'ultimo successo nella stracittadina in Premier League risale al 24 aprile 2019, due anni fa. In mezzo, un pareggio e due vittorie dello United.

La gara d'andata di quest'anno è finita 0-0 lo scorso 12 dicembre, ma erano altri tempi. Una settimana dopo, Pep e i suoi avrebbero aperto la loro formidabile striscia. Ancora non chiusa. Ci proveranno Bruno Fernandes e compagni.

Qui potete trovare tutte le informazioni su Manchester City-Manchester United: dalle ultime sulle formazioni a dove seguire la partita in tv e streaming .

ORARIO MANCHESTER CITY-MANCHESTER UNITED

Manchester City-Manchester United si giocherà il 7 marzo 2021. Calcio d'inizio all'Etihad Stadium di Manchester alle ore 17.30 italiane, le 16.30 locali. Il match è valido per la 27ª giornata di Premier League.

Il derby di Manchester tra City e United sarà visibile in diretta tv su Sky , che detiene i diritti esclusivi per la Premier League. I canali di riferimento saranno Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport Football (numero 203 del satellite).

Gli abbonati Sky potranno assistere a Manchester City-Manchester United sfruttando SkyGo, la piattaforma di streaming dei canali Sky. Basterà scaricare l'app su dispositivi quali pc o notebook, tablet o smartphone.

La partita sarà disponibile in streaming anche su Now Tv, acquistando uno dei pacchetti proposti che contenga anche il meglio della Premier League.

Guardiola dovrebbe proporre Gabriel Jesus come punta del 4-3-3 con Bernardo Silva e Sterling. A centrocampo Foden con De Bruyne e Rodri, con Gündogan non al 100%. Non sono attese novità in difesa: Ruben Dias e Laporte più di Stones, Walker e Cancelo sugli esterni. Ederson in porta.

Lo United potrebbe non rischiare Pogba e Cavani dal 1', da poco tornati a regime. Greenwood e Rashford si propongono sugli esterni ai lati di Bruno Fernandes, con Martial davanti. McTominay favorito su Matic per affiancare Fred. Non cambierà la linea difensiva.

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Ruben Dias, Laporte, Joao Cancelo; De Bruyne, Rodri, Foden; Bernardo Silva, Gabriel Jesus, Sterling.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Wan Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; Fred, Pogba; Greenwood, Bruno Fernandes, Rashford; Martial.