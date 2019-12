Manchester City-Manchester United 1-2: colpo di Solskjaer, il derby è 'red'

Il Manchester United fa l'impresa: vittoria all'Etihad contro il City con i goal di Rashford e Martial nel primo tempo. Guardiola a -14 dal Liverpool.

Se Ole Gunnar Solskjaer cercava un modo per rendere più solida la sua panchina, lo ha trovato. Nel giro di quattro giorni, il Manchester United batte il all'Old Trafford, ma soprattutto il Manchester City all'Etihad Stadium. Soffrendo, ma portando a casa altri tre punti che lo portano fino al quinto posto provvisorio.

Sempre senza Pogba, alle prese con un problema alla caviglia, i 'Red Devils' si affidano ancora a Fred e McTominay in mezzo al campo, con Martial in attacco. Le scelte ripagano, visto che nel primo tempo dopo la sofferenza dei primi minuti la squadra di Solskjaer cresce di colpi.

Al 23' il primo episodio decisivo: ingenuità di Bernardo Silva e rigore concesso con il VAR, Rashford è glaciale dagli undici metri e spiazza Ederson. Passano soltanto 6 minuti e ancora lo United trova la via della rete: stavolta è Martial che dopo aver scambiato con James trova lo spazio per il sinistro in area, palo-goal e 0-2 sul tabellone.

La squadra di Guardiola cerca la reazione e mantiene il controllo del gioco e del pallone, recriminando anche per un rigore che Taylor non concede. De Gea tiene in piedi la sua squadra fino agli ultimi 5 minuti, quando l'assedio del City porta Otamendi (subentrato all'infortunato Stones) a colpire indisturbato di testa l'1-2.

Un goal che fomenta l'Etihad, ma a cui il City non dà seguito. Il derby è dei rivali. E Guardiola precipita a -14 dal di Klopp, capolista in solitaria. In mezzo allo spettacolo offerto dal campo, anche un increscioso lancio di accendini e bottiglie contro Fred, che è comunque rimasto in campo.

IL TABELLINO

MANCHESTER CITY-MANCHESTER UNITED 1-2

MARCATORI: 23' rig. Rashford, 29' Martial, 85' Otamendi

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Stones (59' Otamendi), Fernandinho, Angelino; De Bruyne, Rodri (86' Gündogan), David Silva; Bernardo Silva (65' Mahrez), Gabriel Jesus, Sterling.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw (89' Young); McTominay (89' Tuanzebe), Fred; Rashford, Lingard, James; Martial (74' Pereira).

ARBITRO: Anthony Taylor

AMMONITI: Bernardo Silva, De Gea, Pereira, De Bruyne, Walker.

ESPULSI: -