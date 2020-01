Manchester City-Manchester United 0-1, impresa sfiorata dai Red Devils: in finale ci vanno i Citizens

La semifinale di ritorno di Carabao Cup termina con la vittoria dello United all'Etihad Stadium: non basta il goal di Matic, in finale ci va il City.

Il sfiora l'impresa impossibile all'Etihad Stadium e in dieci uomini batte il grazie alla rete di Nemanja Matic: agli uomini di Solskjaer non basta una sola rete fuori casa e, per il punteggio di 3-1 dell'andata, sono i Citizens a strappare il biglietto per la finale.

Gli uomini di Pep Guardiola, dopo aver vinto le scorse due edizioni, possono provare a vincere la terza consecutiva: ad attendere il City in finale il primo di Marzo ci sarà l' . Il ticket per la finale non è arrivato senza brividi per i Citizens: lo United, infatti, è andato letteralmente ad un centimetro dalla conquista dei calci di rigore.

I padroni di casa hanno avuto grosse difficoltà ad approcciare con l'incontro: il giro-palla della compagine di Guardiola era molto più sterile del solito, tanto intricato quanto polveroso. E così alle trame confuse del City ha risposto lo United che con l'unico tiro in porta del primo tempo ha trovato la via del goal: sugli sviluppi di un calcio di punizone, infatti, Nemanja Matic è riuscito a colpire il pallone al limite dell'area battendo Claudio Bravo. Per il centrocampista serbo si è trattato del primo goal da quando veste la maglia dei 'Red Devils'.

Il protagonista assoluto del match è proprio Matic: sotto la sua preziosa guida il centrocampo dello United gira a dovere e con l'unica scorribanda offensiva al 35' riesce anche a portare i suoi compagni in vantaggio. La prima frazione termina con i Citizens boccheggianti sotto i colpi dei Red Devils: gli uomini di Solskjaer sono riusciti a soffocare i padroni di casa con un pressing forsennato, anche se poi in fase di possesso palla sono stati spesso inconcludenti.

Nella ripresa Guardiola chiede al pubblico dell'Etihad di supportare i propri beniamini, in palese difficoltà, e inserisce il 'mago' David Silva al posto di uno sconclusionato Mahrez. Le difficoltà dei Citizens sono figlie dei continui errori di De Bruyne: il belga questa sera è apparso stranamente fuorigiri e non è riuscito ad aiutare i propri compagni. La svolta nel match arriva al minuto 76' e vede protagonista ancora Matic: il centrocampista serbo questa volta si erge in maniera negativa, prendendosi il secondo cartellino giallo e lasciando i propri uomini in dieci.

IL TABELLINO

MANCHESTER CITY-MANCHESTER UNITED 0-1

MARCATORI: 35' Matic

MANCHESTER CITY (4-3-3): Bravo; Walker, Otamendi, Rodri, Cancelo; De Bruyne, Gundogan; Bernardo Silva, Mahrez, Aguero, Sterling.

MANCHESTER UNITED (3-4-1-2): De Gea; Lindelof, Maguire, Shaw; Wan-Bissaka, Fred, Matic, Williams; Lingard; Greenwood, Martial.

ARBITRO: Mariner

AMMONITI: Matic (U), Rodri (C), Otamendi (C), Wan-Bissaka (U)

ESPULSI: Matic