Manchester City, Mahrez denunciato dalla baby-sitter di famiglia: "E' un taccagno"

Riyad Mahrez non ha pagato gli stipendi della bambinaia di famiglia, che lo ha denunciato: dovrà pagare 4 mila euro di multa.

Con il suo ha chiuso una stagione trionfale in Premier League, ma Riyad Mahrez non si è dimostrato un campione di generosità fuori dal campo. L'esterno algerino, attualmente impegnato in Coppa d'Africa, è stato infatti denunciato dalla baby-sitter di famiglia.

Come riferito dal 'Dailystar', l'ex giocatore del non ha infatti pagato gli stipendi della donna, che reclamava 4 mila euro:

"Mahrez guadagna più 200.000 euro alla settimana. Non voglio distruggere la reputazione di nessuno, desidero solo avere i miei soldi. È un taccagno. È una cosa folle. Ho lavorato sodo tutte le ore. Volevo solo i miei soldi, ma non sono stata pagata. Ero a sua disposizione 24 ore su 24. Ho dormito nella stessa stanza dei suoi bambini e se si fossero svegliati avrei dovuto gestirli. Non potevo andare a casa, ero a Manchester e lavoravo sempre. Non c’è mai stato nessun problema con il mio lavoro in passato".

Nel mese di gennaio la baby-sitter ha intrapreso un'azione legale contro Mahrez e questa settimana il giudice ha emesso la sentenza contro il giocatore, che dovrà dunque pagare tutta la cifra dovuta entro giovedì.