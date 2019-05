Manchester City, Maguire obiettivo caldo: il cartellino costa circa 85 milioni

Dopo l'addio annunciato da Kompany, il Manchester City ha messo Harry Maguire in cima alla lista dei sostituti. Sarebbe un affare da record...

Il ha concluso una stagione trionfale, che conta ben quattro trofei: Community Shield, , Coppa di Lega e Premier League. Insomma, è mancata soltanto la a Pep Guardiola.

Dopo la fine della Premier League, però, il club ha dovuto fare i conti con l'addio di Vincent Kompany, capitano e 'guida' all'interno di uno spogliatoio giovane. In sede di mercato servirà quindi comprare un sostituto dello stesso livello del belga e al Manchester City non mancano certo i fondi...

Secondo quanto riportato dal 'Daily Mail', Pep Guardiola ha già inquadrato il difensore da prendere: Harry Maguire. Il centrale del , autore di un'altra stagione su altissimi livelli e ormai titolare anche della Nazionale inglese, già l'anno scorso è stato vicino a lasciare le 'Foxes', rifiutando poi però il .

L'appuntamento con Manchester però potrebbe essere stato soltanto rimandato, visto che sarà difficile rifiutare la corte di Pep Guardiola. Le due società non hanno parlato ancora di una cifra precisa, ma il Leicester non lascerà andare Maguire per meno di 75 milioni di sterline, ovvero circa 85 milioni di euro: cifra già da record che il la scorsa stagione sborsò per Van Dijk, prelevandolo dal .

Insomma, se il Manchester City vorrà Harry Maguire a tutti i costi dovrà dare vita ad un trasferimento da record per quanto riguarda i difensori.