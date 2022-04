Manchester City-Liverpool: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

MANCHESTER CITY-LIVERPOOL: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Manchester City-Liverpool

• Data: Sabato 16 aprile 2022

• Orario: 16:30

• Canale tv: DAZN

• Streaming: DAZN

Una contro l'altra, sei giorni dopo il pirotecnico 2-2 in campionato. A una settimana di distanza dallo scontro al vertice in Premier League, Manchester City e Liverpool si ritrovano a Wembley nella semifinale di FA Cup.

Guardiola e Klopp si affrontano nel match che mette in palio un posto nell'ultimo atto della competizione. Un'altra sfida tra le due filosofie calcistiche, il tiki taka dello spagnolo e il gegenpressing del tedesco.

Il pari dell'Etihad ha lasciato tutto invariato in Premier, con le due squadre a un solo punto di distanza: a guidare la classifica ci sono i 'Citizens', mentre i 'Reds' inseguono con un punto di ritardo.

Nei quarti di finale, il Manchester City ha vinto in casa del Southampton grazie alle reti di De Bruyne, Foden e Mahrez, che hanno fissato il punteggio sull'1-4 dopo il vantaggio di Sterling e l'autogol di Laporte. Il Liverpool, invece, ha battuto il Nottingham Forrest grazie a una rete di Diogo Jota.

Manchester City e Liverpool si affrontano per la terza volta in stagione: entrambi i precedenti, uno ad Anfield il 3 ottobre 2021 e l'altro a Etihad domenica scorsa, si sono conclusi sul risultato di 2-2.

Tutto su Manchester City-Liverpool: dalle formazioni a dove vedere la partita in tv e streaming.

ORARIO MANCHESTER CITY-LIVERPOOL

La semifinale di FA Cup tra Manchester City e Liverpool è in programma sabato 16 aprile 2022 a Wembley, Londra. Il calcio d’inizio fissato alle 16:30.

DOVE VEDERE MANCHESTER CITY-LIVERPOOL IN TV

Manchester City-Liverpool, in programma a Wembley, sarà visibile esclusivamente su DAZN. Per assistere all’incontro occorre scaricare l'app di DAZN su smart tv compatibili, smartphone, tablet, console PlayStation (PS4 e PS5) o Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X), utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, oppure collegarsi al sito di DAZN e cliccare sulla finestra dell'evento. L'alternativa è collegare il TIMVISION Box alla tv.

MANCHESTER CITY-LIVERPOOL IN DIRETTA STREAMING

DAZN consentirà di guardare Manchester City-Liverpool in streaming attraverso la suddetta applicazione, disponibile per dispositivi portatili con sistema operativo iOS o Android; oppure da pc collegandosi al sito ufficiale e accedendo al catalogo degli eventi dopo aver inserito le proprie credenziali.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Su DAZN la telecronaca della semifinale tra Manchester City e Liverpool è affidata a Riccardo Mancini.

IN DIRETTA SU GOAL

Potrete seguire live Manchester City-Liverpool anche su GOAL tramite la nostra telecronaca testuale: dal prepartita alle formazioni ufficiali, fino alla descrizione delle azioni salienti del match.

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER CITY-LIVERPOOL

Archiviate le gare di ritorno dei quarti di Champions League, Guardiola e Klopp non vogliono fare calcoli e schierare i migliori 22 per ottenere il pass per la finale. A Wembely, il tecnico dei 'Citizens', è pronto a confermare Gabriel Jesus in avanti, supportato da Foden e Sterling. In mezzo al campo spazio ancora a Rodri e Bernardo Silva, in vantaggio su Gundogan.

Dall'altra parte, Klopp deve decidere se mandare in campo Diogo Jota o Luis Diaz nel tridente completato da Salah e Mané. In difesa spazio a Matip, con Konaté che si accomoda in panchina.

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Stones, Laporte, Joao Cancelo; De Bruyne, Rodri, Bernardo Silva; Foden, Gabriel Jesus, Sterling. All. Guardiola.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Thiago Alcantara; Salah, Diogo Jota, Manè. All. Klopp.