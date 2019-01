Manchester City-Liverpool: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Il Manchester City sfida il Liverpool nella 21ª giornata di Premier League: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Il Manchester City di Pep Guardiola ospita il Liverpool di Jurgen Klopp nel big match della 21ª giornata di Premier League. I Citizens sono secondi in classifica con 47 punti frutto di 15 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte, i Reds guidano imbattuti la graduatoria a quota 54 con 7 punti in più dei rivali e un cammino di 17 vittorie e 3 pareggi.

Fra i padroni di casa i migliori marcatori sono il Kun Aguero e Raheem Sterling con 9 goal a testa, fra gli ospiti il giocatore più prolifico è l'egiziano Mohamed Salah, autore di 13 reti in 20 presenze, che divide la vetta della classifica marcatori della Premier League con Aubameyang e Kane. Il Manchester City è reduce da 2 sconfitte consecutive e una vittoria nelle ultime 3 giornate, il Liverpool invece ha messo in fila 9 vittorie consecutive.

QUANDO SI GIOCA MANCHESTER CITY-LIVERPOOL

Manchester City-Liverpool si giocherà giovedì 3 gennaio 2019 alle ore 21.00 all'Etihad Stadium di Manchester. Sarà il 44° confronto fra le due squadre nella storia della Premier League.

DOVE VEDERE MANCHESTER CITY-LIVERPOOL IN TV E STREAMING

Il big match Manchester City-Liverpool sarà trasmesso in diretta esclusiva da Sky sul canale Sky Sport Football (205 del satellite). La partita sarà visibile anche in streaming su pc, tablet e smartphone attraverso la piattaforma Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER CITY-LIVERPOOL

Guardiola potrebbe recuperare per l'importante sfida sia De Bruyne che Gundogan, ma difficilmente partirebbero da titolari. Probabile che in mezzo al campo sia ancora Fernandinho ad agire da perno centrale, con Bernardo Silva e David Silva mezzali. In attacco Aguero sarà il centravanti nel tridente, con Sterling a destra e Sané a sinistra. Saranno sicuri assenti per infortunio Bravo, Mangala e Mendy.

Ben 5 i giocatori indisponibili per Klopp: non saranno infatti della gara i vari Gomez, Matip, Milner, Oxlade-Chamberlain e Solanke. Al centro della difesa sarà Lovren a far coppia con Van Dijk, con Alexander-Arnold e Robertson terzini. A centrocampo Henderson sarà il perno centrale, con Wijnaldum e Fabinho. In attacco il tridente delle meraviglie con Salah, Roberto Firmino e Mané.

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Stones, Laporte, Zinchenko; Bernardo Silva, Fernandinho, David Silva; Sterling, Aguero, Sané.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson; Wijnaldum, Henderson, Fabinho; Salah, Roberto Firmino, Mané.