Manchester City-Liverpool, Mendy entra in campo: uno steward lo scambia per un invasore

Mendy, in campo per festeggiare la vittoria del City, è stato inseguito da uno steward. Poi la dichiarazione ad Aguero: "Ti amo più di tua moglie".

Vittoria con simpatico siparietto finale per il Manchester City quando, dopo il triplice fischio, Benjamin Mendy è entrato in campo con giubbotto e jeans per festeggiare l'importante successo contro il Liverpool insieme ai compagni.

Il terzino francese, out da tempo per infortunio e che aveva assistito alla partita dalla tribuna, come riporta il 'Sun' è stato infatti scambiato per un invasore tanto da essere inseguito a lungo da uno steward prima che venisse chiarito l'equivoco.

Troppa evidentemente la gioia per una vittoria che riapre la Premier League, ora guidata ancora dal Liverpool ma con soli 4 punti di margine sul Manchester City.

Lo stesso Mendy quindi a fine partita ha voluto ringraziare su Instagram l'autore del goal del momentaneo 1-0, ovvero Sergio Aguero, pubblicando una foto insieme all'attaccante argentino accompagnata da un messaggio piuttosto esplicito: "Ti amo più di tua moglie".