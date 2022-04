Manchester City-Liverpool dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

MANCHESTER CITY-LIVERPOOL: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Manchester City-Liverpool

Data: 10 Aprile 2022

Orario: 17.30

Canale tv: Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport Football (203 del satellite) e Sky Sport 4K (213 del satellite)

Streaming: Sky Go e NOW

I 90 minuti più attesi della stagone. 'Citizens' contro 'Reds', Guardiola contro Klopp, De Bruyne contro Salah, prima contro seconda: tutto questo è Manchester City contro Liverpool. All'Etihad Stadium va in scena la sfida che può decidere le sorti della Premier League 2021/2022.

Nel match valido per la trentaduesima giornata di campionato, il City di Guardiola ospita i 'Reds' in una gara che mette in palio tre punti pesantissimi nella volata verso il titolo. Le due squadre hanno un solo punto di differenza in classifica, con i 'Citizens' che guidano la graduatoria a quota 73 e i 'Reds' a una lunghezza di ritardo.

Klopp spera nel colpaccio proprio a Manchester e di effettuare il sorpasso nello scontro diretto. Dall'altra parte, Guardiola studia la fuga e vuole allungare proprio nella sfida dell'Etihad, portandosi a quattro punti di vantaggio sulla concorrente.

Le due squadre sono reduci dalle gare d'andata dei quarti di finale di Champions League. Entrambe hanno portato a casa il primo round, seppur con modalità diverse: il City ha battuto di misura l'Atletico Madrid al termine di un match in cui ha faticato ad abbattere il muro eretto dalla squadra di Simeone, mentre il Liverpool ha già prenotato un posto in semifinale dopo il 3-1 al 'Da Luz' di Lisbona contro il Benfica.

In campionato, il Manchester City è reduce dal successo per 2-0 sul campo del Burnley. I 'Citizens' hanno ottenuto 3 vittorie e un pari nelle ultime 4 sfide. Il Liverpool, invece, è in serie positiva in campionato da 10 partite, con un pari e 9 vittorie consecutive. Nel 2022, la squadra di Klopp ha perso solo una volta, contro l'Inter nel ritorno degli ottavi, una sconfitta ininfluente ai fini della qualificazione.

Quello che andrà in scena sarà il confronto numero 108 tra le due squadre. Il bilancio complessivo vede il Liverpool avanti con 55 vittorie, a fronte di 31 pareggi e 21 affermazioni del City.

Le due squadre si sono affrontate per l’ultima volta lo scorso 3 ottorbe 2021, la gara d'andata valevole per la 7° giornata della Premier League. Il match si è chiuso sul risultato di 2-2, con la doppietta rimonta dei 'Citizens' con Foden e De Bruyne dopo le reti di Mané prima e Salah poi.

Qui potete trovare tutto ciò che c'è da sapere su Manchester City-Liverpool: dalle formazioni a dove vederla in diretta tv e streaming.

ORARIO MANCHESTER CITY-LIVERPOOL

Il big match valido per il trentaduesimo turno di Premier League 2021/2022 che vedrà opposte Manchester City e Liverpool è in programma domenica 10 aprile 2022 all'Etihad Stadium. Il calcio d’inizio è fissato alle ore 17,30.

DOVE VEDERE MANCHESTER CITY-LIVERPOOL IN TV

Sarà l’emittente satellitare Sky a proporre la diretta di Manchester City-Liverpool. I canali di riferimento per la visione del match saranno Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport Football (203 del satellite) e Sky Sport 4K (213 del satellite).

MANCHESTER CITY-LIVERPOOL IN DIRETTA STREAMING

Gli abbonati Sky potranno come di consueto seguire la partita anche in streaming. Manchester City-Liverpool sarà quindi visibile su dispositivi come smartphone o tablet, pc o notèebook, attraverso Sky Go.

L’alternativa è rappresentata da NOW, la piattaforma streaming ufficiale di SKY che consente la visione delle gare tramite l’acquisto di appositi pacchetti.

PROBABILI FORMAZIONI LIVERPOOL-MANCHESTER CITY

Guardiola e Klopp preparano qualche cambio rispetto alle sfide di martedì in Champions League.

Nel City Grealish e soprattutto Foden sono pronti a riprendersi una maglia da titolare al posto di Mahrez e Gundogan. Walker torna dopo la squalifica in Champions, con Cancelo che si sposta a sinistra: fuori Aké, in campo sia contro il Burnley che contro l'Atletico Madrid. In mezzo al campo confermatissimi De Bruyne e Rodri, con Bernardo Silva a completare il trio.

L'articolo prosegue qui sotto

Dall'altra parte qualche dubbio in avanti per Klopp: Mane e Salah hanno mostrato qualche segnale di stanchezza contro in Champions, con Luis Diaz e Diogo Jota che potrebbero far parte della formazione titolare. In difesa torna Matip al posto di Konate, mentre in mezzo al campo Henderson prende il posto di Keita, in campo 89 minuti contro il Benfica.

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Stones, Laporte, Cancelo; De Bruyne, Rodri, Bernardo Silva; Sterling, Foden, Grealish. All. Guardiola

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Thiago Alcantara; Salah, Jota, Mane. All. Klopp