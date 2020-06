Manchester City-Liverpool dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Manchester City sfida il Liverpool nel big match della 32ª giornata di Premier League: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla.

MANCHESTER CITY-LIVERPOOL: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

2 luglio 2020

21.15

Sky

Sky Go e Now Tv

Il Manchester City di Pep Guardiola sfida in casa il Liverpool di Jurgen Klopp, appena laureatosi campione d' con 7 turni di anticipo, nella 32ª giornata di Premier League. La sfida è più di una partita, un vero e proprio confronto di opposte ideologie calcistiche: quella del tecnico spagnolo, fondata sul possesso palla, quella del tecnico tedesco, basata invece sul gioco in velocità in verticale.

I Citizens sono secondi in classifica, con un distacco di 23 punti dai rivali, primi a quota 86. Cammino di 20 successi, 3 pareggi e 8 k.o per la formazione di Manchester, di 28 vittorie, 2 pareggi e una sola sconfitta per i Reds, veri e propri dominatori del torneo inglese.

Le due formazioni si sono affrontate complessivamente 86 volte nel massimo campionato d'Inghilterra: i precedenti sorridono al Liverpool, che domina con 45 vittorie (20 nell'attuale Premier, 25 nella vecchia First Division) a fronte di 26 pareggi e 15 affermazioni del Manchester City.

La sconfitta dei rivali contro il Chelsea a Stamford Bridge per 2-1, ha consentito alla squadra di Klopp di festeggiare senza giocare il suo 19° titolo a 30 di distanza dall'ultimo, conquistato nel 1990 quando ancora non c'era la Premier League.

L'argentino Sergio Aguero, attualmente infortunato, è il miglior marcatore dei Citizens in campionato con 16 reti, Mohamed Salah è invece il bomber del Liverpool con 17 centri stagionali nel torneo. In questa pagina tutte le informazioni su Manchester City-Liverpool: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO MANCHESTER CITY-LIVERPOOL

Manchester City-Liverpool si giocherà giovedì 2 luglio 2020, a porte chiuse, nella cornice del City of Manchester, con fischio d'inizio in programma alle ore 21.15. La partita sarà la 46ª in Premier League e l'87ª nel massimo campionato inglese fra le due formazioni.

Il big match Manchester City-Liverpool sarà trasmesso in diretta televisiva da Sky, che detiene i diritti della Premier League. La partita andrà in onda sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport Football (numero 203 del satellite).

L'attesa sfida Manchester City-Liverpool potrà essere vista dai clienti Sky anche in diretta mediante Sky Go, su pc e notebook, ma anche su dispositivi mobili come smartphone e tablet, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma oppure scaricando l'apposita applicazione su sistemi Android e iOS.

In alternativa tifosi e appassionati potranno rivolgersi a Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky: acquistando uno dei pacchetti proposti, infatti, sarà possibile vedere anche le partite della Premier League.

IN DIRETTA SU GOAL

Goal vi permetterà di seguire Manchester City-Liverpool anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale, avrete gli aggiornamenti live minuto per minuto della gara, con i goal, gli eventi e le azioni salienti del match.

Guardiola, ancora privo di Aguero, dovrebbe confermare Gabriel Jesus come riferimento offensivo della squadra. Alle sue spalle potrebbero agire Mahrez, De Bruyne e Sterling. Se effettivamente il belga fosse avanzato come raggio d'azione sulla trequarti, ci sarebbe spazio per Rodri in mediana accanto a Gundogan. Diversamente, con De Bruyne più basso, sulla trequarti partirebbe dal 1' David Silva. Tutto definito in difesa, con Walker e Mendy terzini, e la coppia centrale composta da Otamendi e Laporte davanti al portiere Ederson.

Dubbi nel Liverpool, dove Klopp potrebbe schierare l'undici titolare oppure dare spazio alle seconde linee visto il titolo già matematicamente conquistato. Più probabile comunque la prima opzione per questioni di prestigio. In questo caso, davanti Roberto Firmino sarebbe affiancato da Salah e Mané. In mediana Fabinho agirebbe da playmaker, con Henderson e Wijnaldum interni. In porta giocherebbe Alisson, mentre in difesa Alexander Arnold e Robertson sarebbero gli esterni bassi, e Gomez affiancherebbe Van Dijk al centro.

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ederson; Walker, Otamendi, Laporte, Mendy; Gundogan, Rodri; Mahrez, De Bruyne, Sterling; Gabriel Jesus.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Wijnaldum; Salah, Roberto Firmino, Mané.