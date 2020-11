Manchester City-Liverpool dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Manchester City sfida il Liverpool nel big match dell'8ª giornata della Premier League: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla.

MANCHESTER CITY-LIVERPOOL: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 8 novembre 2020

8 novembre 2020 Orario: 17.30

17.30 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

Il Manchester City di Pep Guardiola sfida il Liverpool capolista di Jurgen Klopp nel big match dell'8ª giornata di Premier League. I Citizens sono partiti a rilento in campionato e devono anche recuperare una partita: al momento si trovano al 10° posto in classifica con 11 punti, frutto di 3 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta.

I Reds campioni d' uscente guidano invece la graduatoria con 16 punti, con un cammino di 5 vittorie, un pareggio e una sconfitta.

Le due formazioni si sono affrontate complessivamente 90 volte fra First Division e Premier League nel massimo campionato inglese, con un bilancio decisamente favorevole al Liverpool, che conduce nelle statistiche con 46 successi, 26 pareggi e 18 affermazioni del Manchester City. Nella scorsa stagione, tuttavia, il Manchester City si impose in casa per 4-0 contro gli allora Campioni d'Europa.

Scelti da Goal Goal 50 Fan Vote: chi è stato il miglior giocatore della stagione 2019/2020?

Altre squadre

Il Manchester City, che in settimana ha battuto 3-0 l' , è reduce in campionato da 2 vittorie e un pareggio nelle ultime 3 gare. Simile anche l'andamento del Liverpool, con un pareggio e 2 vittorie di fila in campionato, cui è seguito un ampio successo per 5-0 in contro l' .

Raheem Sterling e Phil Foden sono i giocatori più prolifici dei Citizens in Premier League con 2 reti, mentre l'egiziano Mohamed Salah è il bomber del Liverpool in campionato con 7 goal. In questa pagina tutte le informazioni su Manchester City-Liverpool: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO MANCHESTER CITY-LIVERPOOL

Manchester City-Liverpool si disputerà il pomeriggio di domenica 8 novembre 2020 nel palcoscenico dell'Etihad Stadium di Manchester. Il fischio d'inizio della gara, che sarà la 47ª in Premier League fra le due formazioni, è in programma per le ore 17.30.

Sarà Sky a trasmettere in diretta tv il big match di Premier League, Manchester City-Liverpool. La partita sarà visibile sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport Football (numero 203 del satellite). La telecronaca sarà curata da Massimo Marianella.

Chi preferisse potrà seguire Manchester City-Liverpool anche in diretta . Mediante Sky Go, la partita sarà visibile per gli abbonati su pc e notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, e su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando l'apposita app per sistemi iOS e Android.

C'è inoltre la possibilità di vedere la partita in streaming mediante Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che consente di seguire diversi eventi sportivi, fra cui anche le partite di Premier League, acquistando uno dei pacchetti proposti.

IN DIRETTA SU GOAL

permetterà ai suoi lettori di seguire la sfidaancheCollegandovi con il portale avrete gli aggiornamenti live minuto per minuto della partita, con i goal, gli eventi e le azioni più importanti dal calcio d'inizio al fischio finale.

Guardiola dovrebbe rilanciare dal 1' Gabriel Jesus, che dopo il rientro con goal a partita in corso contro l'Olympiacos in Champions League, agirà da punta centrale nel tridente con Ferrán Torres e Sterling. A centrocampo Gundogan e De Bruyne potrebbe agire da mezzali ai lati del playmaker Rodri. In difesa a sinistra Cancelo potrebbe scalzare Zinchenko, con Kyle Walker a destra e al centro la coppia centrale composta da Ruben Dias, favoriti su Stones e Aké, titolari in Champions. Fra i pali ci sarà Ederson.

L'articolo prosegue qui sotto

Klopp punterà sul consueto 4-3-3 e dal canto suo dovrebbe riproporre nel tridente dall'inizio Roberto Firmino al posto dell'eroe di Champions, Diogo Jota, autore di una tripletta contro l'Atalanta. Il ballottaggio fra i due è comunque vivo, mentre sussistono pochi dubbi sull'impiego dall'inizio di Salah e Mané come esterni offensivi. Henderson sarà il playmaker di centrocampo, mentre ai suoi lati potrebbe trovar spazio Milner come mezzala destra, con Wijnaldum confermato mezzala sinistra. In difesa, davanti al portiere Alisson, coppia centrale composta da Rhys Williams e Joe Gómez, mentre Alexander-Arnold e Robertson saranno i due esterni bassi.

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Ruben Dias, Laporte, Cancelo; Gundogan, Rodri, De Bruyne; Ferrán Torres, Gabriel Jesus, Sterling.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, R. Williams, Joe Gómez, Robertson; Milner, Henderson, Wijnaldum; Salah, Roberto Firmino, Mané.