Manchester City-Lione, polemiche per l'arbitro olandese: in ballo il destino dell'Ajax

Se il City vince contro il Lione l'Ajax ottiene la qualificazione diretta ai gironi della prossima Champions: è polemica sull'arbitro olandese.

Il potrebbe presentare un reclamo ufficiale all'UEFA per l'assegnazione dell'arbitro olandese Danny Makkelie, che dirigerà il quarto di finale di contro il : la sfida deciderà infatti anche il destino dell'.

Scoppia così la polemica in per quello che potrebbe risultare un conflitto di interessi riguardante il fischietto olandese: in caso di vittoria della formazione di Guardiola, infatti, il club di Amsterdam accederebbe direttamente ai gironi della prossima Champions, con tutte le importanti conseguenze economiche che questo 'pass' comporta. In caso contrario dovrà ripartire dallo spareggio preliminare.

In Francia è già polemica e l'ex arbitro olandese Dick Jol ha commentato la questione sottolineando la forte pressione che lo stesso Makkelie avrà durante il match:

"L'UEFA non avrebbe dovuto mettere Makkelie in questa posizione, mai. Riuscite a immaginare i giornali francesi? Diranno che sta aggiustando la partita ancora prima del fischio d'inizio. C'è così tanto in ballo dal punto di vista economico: non ho dubbi sulla professionalità dell'arbitro, ma cosa succederebbe se il City dovesse vincere con un calcio di rigore".

Possibile a questo punto che l'arbitro venga cambiato a fronte di un reclamo ufficiale del Lione, come spiegato da Jol ai microfoni del 'De Telegraaf':