Manchester City-Leicester dove vederla: Sky o DAZN? canale tv e diretta streaming

Continua il testa a testa in Premier League: tutte le informazioni su dove vedere Manchester City-Leicester in tv e streaming.

Dopo la vittoria del per 3-2 sul , il è chiamato a rispondere nel 'Monday Night' contro il .

Il Liverpool si è nuovamente portato in testa con una partita in più, ma la squadra di Guardiola ha la possibilità di riportarsi a +1 e fare un grande passo avanti per la vittoria del titolo.

A quel punto mancherebbe infatti soltanto una giornata alla fine della Premier League e il Manchester City avrebbe la certezza di vincere il campionato con tre punti in casa del già salvo .

In questa pagina tutte le informazioni su Manchester City-Leicester, dalle notizie di formazione alle indicazioni su diretta tv e streaming .

MANCHESTER CITY-LEICESTER: DATA, ORA, CANALE TV E STREAMING

PARTITA Manchester City-Leicester DATA 6 maggio 2019, 21.00 DOVE Etihad Stadium, Manchester ARBITRO Mike Dean TV Sky STREAMING Sky Go

ORARIO MANCHESTER CITY-LEICESTER

Manchester City-Leicester si giocherà all'Etihad Stadium di Manchester lunedì 6 maggio alle ore 21. L'ultimo precedente è abbastanza confortante per i Citizens, che nel 2018 si imposero 5-1 contro le Foxes.

Sky detiene i diritti della Premier League e trasmetterà in esclusiva Manchester City-Leicester. Il match sarà visibile su Sky Sport Football, canale 203 del satellite, con collegamenti a partire dalle ore 20.30. Il telecronista della partita sarà Federico Zancan.

La diretta di Manchester City-Leicester sarà disponibile gratuitamente per gli abbonanti Sky tramite il servizio SkyGo, disponibile su pc, tablet e smartphone. Non sarà invece possibile usufruire di SkyGo su smart e console.

IN DIRETTA SU GOAL

Oltre alla diretta tv e streaming, potrete seguire Manchester City-Leicester anche in diretta testuale su Goal. Vi accompegneremo fino al fischio d'inizio con tutte le ultime notizie e le novità di formazione, raccontandovi tutte le emozioni minuto per minuto.

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Kompany, Laporte, Zinchenko; Foden, Gundogan, D.Silva; Sterling, Aguero, Bernardo Silva.

LEICESTER (4-5-1): Schmeichel; Pereira, Evans, Maguire, Chilwell; Albrighton, Tielemans, Ndidi, Choudhury, Maddison; Vardy