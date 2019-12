Manchester City-Leicester dove vederla: canale tv e diretta streaming

Big match in Premier League, dove la sorpresa Leicester sfida il Manchester City: tutto sul match e dove seguirlo in tv e streaming.

Dopo 17 giornate, la Premier League sembra aver già un padrone assoluto: il , che sta dominando il torneo dall'alto dei suoi 49 punti. L'unica formazione che non ha un distacco abissale dai Reds è il , che va in casa del per provare a rimanere nelle zone altissime della classifica.

Segui le semifinali di League Cup in diretta streaming su DAZN

Si tratta di un vero e proprio scontro Champions, visto che le Foxes di Brendan Rodgers, assoluta sorpresa della Premier League, sono al secondo posto, ma il City di Pep Guardiola le segue a pochissima distanza: è infatti appostato in terza posizione, con appena 4 punti di ritardo dai campioni d' 2016.

Manchester City-Leicester è anche una sfida nella sfida tra due dei maggiori goleador del campionato: da una parte Sergio Aguero, che fino a questo momento ha collezionato 9 reti, e dall'altra l'inarrestabile Jamie Vardy, capocannoniere del torneo con 16 centri.

In questa pagina tutte le informazioni su Manchester City-Leicester: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming .

MANCHESTER CITY-LEICESTER: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Manchester City-Leicester

Manchester City-Leicester Data: 21 dicembre 2019

21 dicembre 2019 Orario: 18.30

18.30 Canale : Sky

Sky Streaming: SkyGo e NowTv

ORARIO MANCHESTER CITY-LEICESTER

Manchester City-Leicester, big match della diciottesima giornata di Premier League, è in programma per il tardo pomeriggio di sabato 21 dicembre: calcio d'inizio alle 18.30 italiane, ovvero le 17.30 inglesi. Il match si giocherà all'Etihad Stadium di Manchester, casa del City.

Entrambe le formazioni hanno la possibilità di mettere una leggerissima pressione sul Liverpool, che come noto in questo weekend non giocherà: la formazione di Klopp è infatti impegnata nella finale del Mondiale per Club in .

La supersfida tra Manchester City e Leicester è in programma su Sky, che ha acquisito in esclusiva i diritti della Premier League: a trasmetterla saranno non uno ma due canali, ovvero Sky Sport Uno e Sky Sport Football.

La telecronaca del match tra la formazione di Pep Guardiola e quella di Brendan Rodgers è affidata a Federico Zancan.

Manchester City-Leicester sarà visibile non soltanto in tv, ma anche in : gli abbonati a Sky avranno infatti la possibilità di assistere al match sull'applicazione gratuita SkyGo, scaricabile e utilizzabile tramite pc, smartphone e tablet.

Il match dell'Etihad Stadium sarà inoltre visibile anche su Now Tv, su cui sono disponibili i principali eventi trasmessi da Sky.

Aguero è tornato ad allenarsi da poco ed è in ballottaggio con Gabriel Jesus per giostrare al centro del tridente completato da Sterling e da uno tra Bernardo Silva e Mahrez. A centrocampo dovrebbe essere confermato Gundogan, con Fernandinho in difesa accanto a Otamendi. Ancora out Laporte e Stones.

La formazione del Leicester dovrebbe ricalcare quella tipo che si è issata fino al secondo posto della classifica. Naturalmente intoccabile Vardy, in dubbio la presenza dal 1' per Iheanacho e l'ex sampdoriano Praet, con la possibilità di uno schieramento più difensivo da parte di Rodgers.

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Otamendi, Fernandinho, Mendy; De Bruyne, Rodri, Gundogan; Mahrez, Gabriel Jesus, Sterling. All. Guardiola

LEICESTER (4-1-4-1): Schmeichel; Ricardo Pereira, Evans, Soyuncu, Chilwell; Ndidi; Perez, Tielemans, Maddison, Barnes; Vardy. All. Rodgers