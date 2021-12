Manchester City-Leicester 6-3: i Citizens prima dilagano e poi temono la beffa

Era una partita di quelle che potenzialmente prometteva goal e spettacolo e Manchester City-Leicester di certo non ha deluso le aspettative.

Una sfida, quella andata in scena nel ‘Boxing Day’, incredibilmente dai due volti, con i padroni di casa che hanno letteralmente dominato la prima frazione ma che poi nel secondo tempo si sono ritrovati costretti a fare i conti con la paura di non riuscire a portare a casa tre punti che di fatto sembravano già in tasca.

All’Etihad Stadium per gli uomini di Guardiola la gara si è messa fin da subito sui giusti binari. Già al 5’ infatti i Citizens, dopo essere andati un paio di volte ad un passo dal vantaggio, hanno trovato il goal dell’1-0 grazie ad un bel sinistro di De Bruyne.

In campo c’è praticamente una sola squadra e al 14’ arriva anche il raddoppio: calcio di rigore assegnato per un fallo di Tielemans su Laporte, sul dischetto si presenta il grande ex Mahrez che non sbaglia.

Il Leicester prova a reagire ma al 21’ sono ancora i padroni di casa a passare questa volta con Gundogan che, approfittando di un’uscita errata di Schmeichel, non ha difficoltà nel depositare in rete il pallone che vale il 3-0.

Nemmeno il tempo di riprendere e al City viene assegnato un secondo calcio di rigore per fallo ancora di Tielemans questa volta ai danni di Sterling: sul dischetto si presenta lo stesso 7 dei Citizens che non sbaglia.

Si va dunque negli spogliatoi con i padroni di casa avanti di quattro reti e la sensazione che la partita sia già di fatto da considerarsi come una pratica in archivio, ma nel secondo tempo i giochi si riaprono incredibilmente.

Al 55’ è infatti Maddison ad accorciare le distanze per il Leicester che quattro minuti più tardi trova anche un altro goal con Lookman: quello che vale il 2-4.

Le Foxes iniziano a crederci e, dopo un salvataggio di Amartey sulla linea, al 65’ segnano ancora con Iheanacho che ribadisce in rete un pallone respinto da Ederson.

All’Etihad Stadium cala il gelo, ma a scacciare via le paure della più incredibile delle rimonte subite e Laporte che, sugli sviluppi di un corner, al 69’ insacca di testa.

Il Leicester non demorde e si rende pericoloso in almeno un altro paio di circostanze, ma a chiudere questa volta definitivamente i giochi ci pensa all’87’ Sterling che segna il goal del definitivo 6-3.