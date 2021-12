Manchester City-Leeds dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

MANCHESTER CITY-LEEDS: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Pep Guardiola contro Marcelo Bielsa. In Premier League va in scena la sfida tra i due allenatori nel match tra il Manchester City e il Leeds, gara valida per il 17° turno di campionato.

I 'Citizens' sono reduci dal successo di misura all'Etihad Stadium contro il Wolverhampton grazie a una rete su calcio di rigore realizzata da Raheem Sterling nel secondo tempo.

Il City guida la classifica con 38 punti, uno in più del Liverpool e due lunghezze di vantaggio sul Chelsea.

Proprio i 'Blues' hanno battuto al fotofinish il Leeds nella sfida di Stamford Bridge. Dopo il vantaggio di Raphinha su rigore al 28', la squadra di Bielsa ha subito la rimonta firmata da Mount e Jorginho su rigore. Poi il pari di Gelhardt all'83', al primo goal in Premier League. In pieno recupero, il centrocampista della Nazionale trasforma il secondo rigore della serata e regala i tre punti agli uomini di Tuchel.

Il Leeds ha conquistato appena un punto nelle ultime due sfide ed è a quota 16. La formazione allenata dal tecnico argentino ha sei lunghezze di vantaggio sulla zona retrocessione, con Burnley, Newcastle e Norwich appaiate a 10 punti.

Guardiola e Bielsa si affrontano per la terza volta in carriera in Premier League. Manchester City e Leeds si sono già sfidate nell'ottobre 2020 e nell'aprile 2021: l'argentino è imbattuto con un pari e una vittoria.

All'Etihad, Bielsa ha conquistato i tre punti il 10 aprile scorso col risultato di 2-1: decisiva la doppietta di Dallas, intervallata dal goal del momentaneo 1-1 firmato da Ferran Torres.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Manchester City-Leeds: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO MANCHESTER CITY-LEEDS

La sfida tra Manchester City e Leeds è in programma martedì 14 dicembre 2021 all'Etihad Stadium di Mancheater. Il fischio d'inizio della sfida, in programma per il 17° turno di Premier League, è previsto per le ore 21:00.

DOVE VEDERE MANCHESTER CITY-LEEDS IN TV

Manchester City-Leeds, sfida tra Pep Guardiola e Marcelo Bielsa, sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky. L'emittente satellitare manderà in onda in diretta il match di Premier League sul canale Sky Sport Football (numero 203 e 241 del satellite).

MANCHESTER CITY-LEEDS IN DIRETTA STREAMING

Gli utenti Sky potranno seguire Manchester City-Leeds, mediante Sky Go, anche in diretta streaming, sia su pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, sia su tutti i dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad. In questo secondo caso basterà scaricare prima la app per il proprio sistema operativo iOS o Android.

Un'ulteriore possibilità è rappresentata da NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre ai propri clienti che acquistano il Pass Sport anche la visione delle partite di Premier League trasmesse dalla tv satellitare.

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER CITY-LEEDS

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Cancelo, Ruben Dias, Laporte, Zinchenko; Gundogan, Rodri, Bernardo Silva; Grealish, Gabriel Jesus, Sterling

LEEDS (4-1-4-1): Meslier; Shackleton, Ayling, Llorente, Firpo; Forshaw; Raphinha, Dallas, Roberts, Harrison; D. James.