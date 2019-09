Manchester City, Laporte operato al ginocchio dopo l'infortunio col Brighton

Il perde Aymeric Laporte per un periodo indefinito. Il difensore francese, infortunatosi al ginocchio durante l'ultimo match di campionato col , è stato operato con successo.

Lo fa sapere il club britannico, ricordando come il transalpino abbia riportato danni alla cartilagine e al menisco esterno in seguito ad un duro scontro di gioco con un avversario.

🚨Injury update on @Laporte...



Everyone at City wishes Aymeric a full and speedy recovery.



🔵 #mancity pic.twitter.com/Ifmtd4CqHJ