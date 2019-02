Manchester City indagato dalla FA: ombre sull'acquisto di Sancho

La Football Association ha avviato un'indagine sul Manchester City in merito all'acquisto nel 2015 di Jadon Sancho, ora al Borussia Dortmund.

La Football Association fa sul serio: al via un'indagine per far luce sul trasferimento di Jadon Sancho al Manchester City, avvenuto nel 2015 quando il giovane attaccante inglese aveva appena 15 anni d'età.

Su questa operazione vi sono diverse ombre da schiarire: secondo 'Der Spiegel', i 'Citizens' avrebbero pagato 200mila sterline al procuratore del giocatore, allora minorenne, in modo da convincerlo a lasciare il Watford, sua ex squadra.

Tali accuse provengono dai documenti di Football Leaks: qualora venisse confermato, sarebbe un comportamento scorretto in quanto le regole FIFA prevedono che un calciatore non può essere gestito da un agente prima del compimento dei 16 anni.

Il Manchester City ha risposto con tono duro annunciando la difesa dell'immagine del club, lesa da questa notizia.

"Non commenteremo materiali presumibilmente violati o rubati al City Football Group e al personale legato al nostro ambiente. È in corso un chiaro tentativo di danneggiare la reputazione della società".

Sancho venne poi ceduto nel 2017 al Borussia Dortmund per otto milioni di euro: nella regione della Ruhr si è conquistato un posto da titolare indiscusso, divenendo uno dei protagonisti principali della cavalcata giallonera in Bundesliga.