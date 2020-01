Manchester City, Guardiola sicuro: "Non allenerei mai il Manchester United"

Pep Guardiola conferma il suo legame con il Manchester City: "Non allenerei mai il Manchester United, neanche se fossi senza club".

Arrivato alla quarta stagione sulla panchina del Pep Guardiola conferma tutto il suo legame con i Citizens, lanciando una forte stilettata ai rivali del .

L'allenatore spagnolo ha infatti parlato in conferenza stampa, assicurando che sarà impossibile vederlo sulla panchina dei Red Devils:

"Se non avessi offerte da alcuna squadra andrei alle Maldive, ma non allenerei mai il Manchester United. Allo stesso modo non allenerei mai il , assolutamente no. Anzi forse alle Maldive no, perchè non ha campi da golf".

Una stagione non esaltante fin qui per i Citizens, attualmente al terzo posto in classifica in Premier League e già distanti ben 14 punti dalla capolista . Dopo le numerose voci di mercato dell'ultima estate l'allenatore spagnolo rinnova tutto il suo affetto nei confronti del suo attuale club.