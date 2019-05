Manchester City, Guardiola senza colazione il giorno dopo la festa: il cuoco era ubriaco

Pep Guardiola si è presentato a fare colazione il lunedì mattina dopo la vittoria della Premier League, ma il cuoco aveva esagerato con la festa.

Una Premier League emozionante con un testa a testa deciso solo all'ultima giornata: trionfa il di Pep Guardiola, protagonista di un curioso retroscena nel lunedì successivo alla grande festa dei Citizens.

Secondo quanto riferito dal 'Times', l'allenatore spagnolo si è presentato a fare colazione regolarmente il giorno dopo i festeggiamenti con la testa già rivolta alla successiva finale di , ma nelle cucine non ha trovato lo chef del club, che aveva decisamente esagerato nei festeggiamenti notturni.

Un membro dello staff ha provato a chiamare il cuoco dopo l'arrivo di Guardiola, ma la risposta del diretto interessato non ha lasciato spazio a ulteriori dubbi: "Sono troppo ubriaco".

Niente solita colazione per l'allenatore del Manchester City, che si è dovuto 'accontentare' di alcune uova lasciate in frigo. Pochi giorni dopo il club ha trionfato con un sonoro 6-0 anche in coppa: una settimana decisamente impegnativa per lo chef...