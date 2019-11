Manchester City, Guardiola invia una lettera ai 114 tifosi in trasferta a Donetsk

Guardiola ha ringraziato i 114 tifosi del City che hanno seguito la squadra a Donetsk, offrendo loro anche i biglietti per il match di ritorno.

Un cammino quasi perfetto quello del di Pep Guardiola in , capace di conquistare tre vittorie e un pareggio in quattro gare. Prezioso il successo in trasferta sul complicato campo dello Donetsk, dove i 114 tifosi che hanno seguito la squadra sono stati 'premiati' personalmente dall'allenatore spagnolo.

Lo stesso Guardiola ha infatti inviato una lettera a ognuno dei sostenitori Citizens presenti nella lontana città ucraina, offrendo loro anche il biglietto per il match di ritorno in casa dopo averli ringraziati per il supporto.

Un bellissimo gesto da parte del tecnico spagnolo, che esprime tutta la sua gratitudine nei confronti dei pochi 'coraggiosi', capaci di affrontare il freddo ucraino pur di seguire da vicino la squadra: