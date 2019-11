Manchester City, Guardiola conferma: Ederson out per il Liverpool

Il Manchester City perde un protagonista per la sfida al Liverpool di domenica: Ederson non recupera dall'infortunio rimediato con l'Atalanta.

La sfida di domenica tra e è la più attesa del weekend calcistico europeo. Le due dominatrici della scorsa Premier League si ritrovano di fronte ancora una volta, anche se al City mancherà un insostituibile come Ederson

Il portiere brasiliano ex è stato sostituito all'intervallo della sfida con l' , cambio che poi dopo l'espulsione di Bravo ha costretto il City a finire la partita con Kyle Walker, professione terzino, tra i pali.

Pep ha confermato l'assenza di Ederson per la sfida in conferenza stampa.

“Non è in grado di giocare. Non so quanto starà fuori, ma domenica non ci sarà”.

Nessuna grande preoccupazione per Guardiola, che conta su un secondo affidabile come Claudio Bravo, che lui stesso ha lodato in conferenza stampa.