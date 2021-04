Manchester City, Guardiola chiude all'acquisto di un attaccante: "Non possiamo permettercelo"

Dove finirà Erling Haaland? Il viaggio a Barcellona e a Madrid di Mino Raiola e di Alfie Haaland hanno riacceso le discussioni sul futuro dell'attuale numero 9 del Borussia Dortmund.

Il Manchester City, per ora, semba tirarsi fuori dalla corsa al norvegese. Ad ammetterlo è stato Pep Guardiola, che in conferenza stampa ha affermato che le possibilità di prendere un attaccante sembrano davvero poche.

"A questi prezzi per noi è impossibile, non possiamo permettercelo. Non succederà nulla. Tutti i club sono in grande difficoltà a livello finanziario e noi non siamo un'eccezione. Non so cosa succederà. Magari ne compreremo uno. Oggi però è maggiore la probabilità che non compreremo nessuno".