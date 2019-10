Manchester City, Guardiola blinda Foden: "E' l'unico incedibile, non va via neanche per 500 milioni"

Numeri da predestinato e un talento senza limiti per Phil Foden, talento classe 2000 che sta conquistando tutti al . Il centrocampista inglese è l'unico giocatore considerato davvero incedibile per Pep Guardiola, che spegne sul nascere le ambizioni delle pretendenti.

Come riportato dal 'Sun', l'allenatore spagnolo si è espresso senza mezzi termini sul giovane crack del calcio inglese:

"Non gli abbiamo offerto un nuovo contratto per caso, è l'unico giocatore che non può essere venduto in nessun caso. Neanche per 500 milioni di euro. Phil non va da nessuna parte, Phil è il City".