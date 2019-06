Manchester City gelato dal TAS: "Il ricorso non ferma l'UEFA"

Il ricorso presentato dal Manchester City al TAS non basterà per fermare il procedimento dell'UEFA. Il club inglese rischia una pesante sanzione.

Il ricorso presentato al TAS non basterà a salvare il dalla mannaia dell'UEFA. A renderlo noto, secondo quanto scrive il 'Sun', è stato lo stesso TAS di Losanna che ha spiegato come nulla possa fermare il procedimento in corso.

Il City d'altronde, al contrario ad esempio di quanto fatto dal , ha presentato il ricorso ancora prima che l'UEFA si pronunci sulla potenziale violazione del Fair Play Finanziario per cui il club inglese è attualmente sotto processo.

Ecco perché il ricorso non avrà alcun effetto sulla sentenza dell'UEFA che potrebbe arrivare già nelle prossime ore e infliggere al Manchester City una vera stangata, come riferito al 'Sun' da un portavoce della Corte di Losanna.

"Non è previsto uno stop al processo dell'UEFA mentre è in corso il procedimento al TAS".

L'UEFA accusa il Manchester City di avere nascosto i finanziamenti del proprietario Mansour tramite una sponsorizzazione fittizia, accuse che il City respinge con forza parlando di 'prove inconfutabili' in proprio favore che sarebbero state ignorate dall'UEFA.

Tra le sanzioni possibili per il Manchester City c'è anche la clamorosa esclusione dalla prossima edizione della . Non resta che attendere, insomma.