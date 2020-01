Manchester City-Fulham dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Manchester City ospita il Fulham nel Quarto Turno di FA Cup: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il di Pep Guardiola affronta in casa il di Scott Parker nel Quarto Turno di . I Citizens si sono qualificati superando per 4-1 il Port Vale non Terzo Turno, mentre i Cottagers hanno avuto la meglio di misura sull' , battuto 2-1.

In campionato il Manchester City è 2° in Premier League dietro il , il Fulham invece milita in Championship, campionato nel quale occupa attualmente il 3° posto.

Il Manchester City ha vinto per 6 volte la Coppa d' , l'ultima nella scorsa edizione del torneo, mentre i londinesi non sono mai riusciti a conquistare il trofeo, arrivando in un'occasione in finale nel 1975 (vittoria per 2-0 del in quell'occasione).

Quattro giocatori della rosa di Guardiola hanno al momento un goal a testa nel torneo, ovvero Aguero, Foden, Harwood-Bellis e ZInchenko. mentre nelle fila dei Cottagers sono finora andati a segno Arter e Knockaert, autori delle 2 reti ai danni dei Villans. In questa pagina tutte le informazioni su Manchester City-Fulham: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO MANCHESTER CITY-FULHAM

Manchester City-Fulham si disputerà il pomeriggio di domenica 26 gennaio 2020 nel palcoscenico del City of Manchester Stadium. Il fischio d'inizio della partita, che sarà diretta dal signor Kevin Friend, è in programma per le ore 14.00. Sarà il 1° confronto assoluto fra le due squadre nell'FA Cup.

La sfida di FA Cup Manchester City-Fulham sarà trasmessa in esclusiva in diretta da DAZN, che detiene i diritti del torneo, e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4, oppure a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. La telecronaca della gara sarà curata da Edoardo Testoni.

Gli abbonati DAZN avranno anche la possibilità di seguire Manchester City-Fulham in diretta streaming sul proprio personal computer o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, e su dispositivi mobili quali tablet e smartphone, scaricando in questo caso l'applicazione per sistemi iOS e Android e in seguito avviandola e selezionando la partita dal palinsesto.

Al termine del match gli highlights e l'evento integrale saranno resi disponibili alla visione on demand.

Guardiola recupera Stones e Mendy, ma soltanto il primo potrebbe partire titolare al centro della difesa in coppia con Eric García, con Cancelo e Zinchenko esterni bassi. Nel caso in cui il tecnico spagnolo preferisse non rischiarlo, al suo posto giocherebbe il giovane Harwood-Bellis In mediana David Silva e Foden potrebbero agire da mezzali ai lati del playmaker Gundogan. Davanti infine, il 'Kun' Aguero dovrebbe agire da centravanti nel tridente con Bernardo Silva e Sterling.

Scott Parker dovrà fare a meno fra gli altri dell'attaccante Aleksandar Mitrovic, ai box per un infortunio alla caviglia. Oltre al serbo mancheranno per problemi fisici anche Reed, Kebano, Knockaert, Aboubakar Kamara e Le Marchand. Il modulo dei Cottagers potrebbe essere dunque il 4-4-2, con Cavaleiro e Reid di punta. Sulle due fasce Arter e Cairney, mentre Onomah e McDonald giocheranno da interni di centrocampo. Dietro, davanti al portiere Rodak, una linea a quattro composta da Christie, Hector, Mawson e Denis Odoi.

MANCHESTER CITY (4-3-3): Claudio Bravo; Cancelo, Stones, Eric García, Zinchenko; David Silva, Gundogan, Foden; Bernardo Silva, Aguero, Sterling.

FULHAM (4-4-2): Rodak; Christie, Hector, Mawson, Denis Odoi; Arter, Onomah, McDonald, Cairney; Cavaleiro, Reid.