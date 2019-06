Manchester City, follie per João Felix: offerti 30 milioni in 5 anni

Il talento João Felix è sempre più vicino al Manchester City, che può pagare i 120 milioni della clausola: al giocatore andrebbero 6 milioni all'anno.

Tutti su João Felix, la stellina portoghese che ha già conquistato l'Europa e che, addirittura, sta scomodando paragoni con l'illustre Cristiano Ronaldo. Una perla da non lasciarsi scappare. E il non ha alcuna intenzione di farlo.

Gli inglesi, notoriamente propensi all'acquisto di giovani da far crescere sotto l'ala protettrice di Pep Guardiola, nelle ultime ore ha avanzato un'offerta pesantissima nei confronti del giovanissimo calciatore del : 6 milioni netti all'anno per i prossimi 5 anni. Ovvero, in totale, 30 milioni da qui al 2024.

Un salto in avanti piuttosto evidente ed allettante, per João Felix, dal punto di vista dello stipendio: basti pensare che, attualmente, il Benfica versa nel suo conto corrente 'solo' - si fa per dire - un milione e mezzo a stagione.

Poi, chiaro, l'ultima parola spetterà al Benfica. Il quale, fino a questo momento, ha fatto leva sull'esistenza di un clausola rescissoria da 120 milioni di euro per resistere alle sirene provenienti da mezza Europa. Clausola che, peraltro, il City ha già dichiarato di essere disposto a pagare.

La concorrenza, in ogni caso, non manca: dal al , passando per l'Atletico e la , tutti sognano di avvalersi nella prossima stagione delle prestazioni di João Felix, l'erede di Cristiano Ronaldo. Ma il City è in vantaggio.