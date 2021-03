Manchester City-Fiorentina Femminile dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

La Fiorentina Femminile contro il City nell'andata degli ottavi di Champions: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

MANCHESTER CITY-FIORENTINA FEMMINILE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Manchester City-Fiorentina Femminile

Manchester City-Fiorentina Femminile Data: 3 marzo 2021

3 marzo 2021 Orario: 17.45

17.45 Canale tv: -

- Streaming: -

La Fiorentina Femminile, unica squadra italiana rimasta ancora in corsa nella Women's Champions League, affronta il Manchester City per l'andata degli ottavi di finale. Il ritorno si giocherà l'11 marzo a Firenze.

Le viola hanno superato il turno precedente eliminando lo Slavia Praga, mentre il City era una delle teste di serie del Gruppo 2. La Juventus, campione d'Italia in carica, è invece stata eliminata dal Lione.

In questa pagina tutte le informazioni su Manchester City-Fiorentina Femminile: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO MANCHESTER CITY-FIORENTINA FEMMINILE

Manchester City-Fiorentina Femminile si giocherà martedì 3 marzo 2021 alle ore 17.45, ovviamente senza pubblico per le note restrizioni anti-Covid.

Al momento non è prevista nessuna copertura televisiva per la sfida tra Manchester City e Fiorentina Femminile, valida come andata degli ottavi di Women's Champions League.

Non sarà possibile vedere Manchester City-Fiorentina Femminile neppure in streaming, ma la gara verrà seguita live sugli account social di entrambi i club e sul canale ufficiale dell'UEFA Women's Champions League.

MANCHESTER CITY WOMEN (4-3-3): Roebuck; Bronze, Houghton, Greenwood, Morgan; Coombs, Mewis, Weir; Kelly, White, Hemp.

FIORENTINA FEMMINILE (4-3-3): Schroffenegger; Thogersen, Quinn, Tortelli, Zanoli; Neto, Middag, Vigilucci; Kim, Sabatino, Bonetti.