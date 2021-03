Manchester City-Fiorentina femminile 3-0: si fa dura per la Viola

Avvio shock per la compagine toscana nella Champions League femminile: servirà un'enorme impresa a Firenze.

Un inizio di gara shock porta la Fiorentina femminile a dover inseguire nella Champions League di categoria. E' il Manchester City a conquistare l'andata degli ottavi di finale contro la compagine viola, superata due volte nei primi minuti della sfida in terra inglese: risultato finale, 3-0.

Pronti via, il Manchester City, che negli ultimi anni è sempre arrivata seconda in Premier League, agguantando la semifinale della Champions come massimo risultato europeo solamente nel 2016, è andato in vantaggio grazie alla Hemp dopo appena due minuti.

Colpita a freddo, la Fiorentina non è riuscita a reagire e anzi, ha subito l'immediato raddoppio con il goal di White, stavolta servita dalla Hemp, assoluta protagonista della prima frazione. Nella ripresa poco è cambiato, con la formazione toscana colpita duramente dai due goal nei primi cinque minuti di gara.

La prima occasione del secondo tempo ha visto Frederikke spedire fuori dopo il contropiede di Thogersen: possibilità non sfruttata e mancato ritorno in partita della Fiorentina, colpita anche al minuto 89 con Mewis, che ha siglato il tris per le padroni di casa.

Fiorentina-Manchester City, valida per il ritorno degli ottavi della Champions femminile, si giocherà l'11 marzo: la squadra viola dovrà compiere un'impresa da mille e una notte per poter approdare ai quarti della competizione per la prima volta. Vista l'andata, però, sarà veramente dura.

Nelle altre gare della giornata, valide per l'andata, il Barcellona superato con un poker il Fortuna, mentre Rosengard ed LSK si sono date battaglia con un 2-2 finale. Grande attesa per il Lione, ancora una volta favoritissima per la vittoria del torneo: le francesi se la vedranno con il Brondby giovedì.