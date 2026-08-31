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Manchester City-Coventry City, anteprima della Premier League: tutto quello che c’è da sapere

Manchester City vs Coventry City
Premier League
Manchester City
Coventry City

Anteprima completa di Manchester City-Coventry City in Premier League. Analizziamo i risultati della seconda giornata, il momento di forma recente e i temi chiave in vista della sfida di questo sabato pomeriggio all'Etihad Stadium.

Manchester City-Coventry City: dettagli della partita

crest
Premier League - Game Week 3
Etihad Stadium

Manchester City e Coventry City scenderanno in campo il 5 settembre 2026 alle 14:00 GMT (10:00 EST / 15:00 BST / 16:00 SAST).

FBL-ENG-PR-CRYSTAL PALACE-MAN CITYGetty Images

Pesi massimi della Premier League contro una neopromossa a Manchester

Il Manchester City torna in casa per ospitare il neopromosso Coventry City all'Etihad Stadium per la 3ª giornata. Dopo due vittorie consecutive in avvio di campagna nazionale sotto la guida del nuovo allenatore Enzo Maresca, il City punta ad allungare la propria striscia perfetta e a mantenere il primo posto nella classifica di Premier League. Per il Coventry City di Frank Lampard, la trasferta di sabato sul campo di una delle contendenti al titolo rappresenta un test monumentale, mentre è ancora alla ricerca dei primi punti e del primo gol della stagione in massima serie.

Crystal Palace FC v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images

Haaland e Cherki danno spettacolo a Selhurst Park

Il Manchester City arriva a sabato pieno di fiducia dopo il dominante successo per 4-1 in trasferta contro il Crystal Palace nella 2ª giornata, il 28 agosto. Erling Haaland ha sbloccato presto il risultato, prima che Rayan Cherki si prendesse la scena segnando due volte e prendendo il pieno controllo della partita. Con Haaland autore anche del quarto gol nel finale, il City è salito a sei punti su sei dopo il 2-1 contro il Bournemouth della prima giornata. Tornando a Manchester, i movimenti centrali e l'attacco dinamico del City sembrano letali come sempre sotto la guida di Maresca.

Coventry City v Hull City - Premier League 2026/27Getty Images

Un gol nel finale rovina l'esordio casalingo del Coventry

Il Coventry City va a Manchester cercando di rialzarsi dopo la crudele sconfitta per 1-0 in casa contro l'Hull City nella 2ª giornata, il 29 agosto. Nonostante abbia lottato duramente davanti a un pubblico di casa infuocato alla CBS Arena, il Coventry è stato colpito da una rete in contropiede di Liam Millar all'82'. Insieme al 3-0 subito contro l'Arsenal nella giornata inaugurale, il risultato rende la squadra di Lampard disperatamente alla ricerca di maggiore efficacia offensiva da Taiwo Awoniyi e Jack Rudoni.

Davide contro Golia sotto il sole di Manchester

Storicamente, sulla carta il Manchester City domina questo confronto, anche se le partite contro neopromosse energiche portano sempre con sé il rischio di trappole. L'assetto compatto del Coventry sarà messo duramente alla prova dai continui movimenti centrali del Manchester City e dalle superiorità create sulle fasce. Con margini sottilissimi a determinare lo slancio iniziale rispettivamente nella corsa al titolo e nella lotta salvezza, la sfida di sabato promette grande spettacolo fin dal fischio d'inizio.

Notizie sulle squadre e rose

Probabili formazioni Manchester City - Coventry City

Manchester City crest
Manchester City
MCI
Formazione
Coventry City crest
Coventry City
COV
Coventry City crest
Coventry City
COV

Allenatore

  • E. Maresca

Il Manchester City arriva alla partita senza Jeremy Doku e Matheus Nunes, entrambi indicati come infortunati. Enzo Maresca non ha giocatori squalificati con cui fare i conti e nessuna probabile formazione iniziale è stata confermata prima della partita. Sono attesi ulteriori aggiornamenti a ridosso del calcio d'inizio.

Il Coventry City deve fare i conti con una lista di infortunati più pesante. Frank Lampard è senza Haji Wright, Luke Woolfenden e Kaine Kesler-Hayden, tutti e tre fuori per infortunio. Non risultano squalifiche nel gruppo ospite e al momento non è stato diffuso alcun undici probabile. Gli aggiornamenti saranno aggiunti non appena disponibili.

Forma

MCI

MCI - Forma

KLA
V1-3
ATM
V3-1
ARS
S3-0
BOU
V2-1
CRY
V1-4
Gol segnato (subito)
12/7
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5
COV

COV - Forma

ESP
V3-1
ASM
V2-0
ARS
S3-0
PLY
V2-4
HUL
S0-1
Gol segnato (subito)
9/7
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

Il Manchester City ha vinto quattro delle ultime cinque partite in tutte le competizioni e ne ha persa una. L'uscita più recente è stata il successo per 4-1 in Premier League sul campo del Crystal Palace il 28 agosto, con Rayan Cherki grande protagonista per tutta la gara. Il City ha battuto anche l'AFC Bournemouth 2-1 in campionato il 23 agosto. L'unica sconfitta in questa serie è arrivata contro l'Arsenal nel Community Shield, un 3-0 del 16 agosto. A completare la sequenza di cinque partite ci sono due vittorie in amichevole precampionato, 3-1 contro l'Atletico Madrid e 3-1 in trasferta contro le K-League All Stars. Il City ha segnato 12 gol in queste cinque gare.

Il Coventry City ha vinto due delle ultime cinque partite e ne ha perse due, con un ulteriore risultato arrivato in una gara di coppa. La partita più recente è stata la sconfitta per 1-0 in Premier League sul campo dell'Hull City il 29 agosto. Prima aveva battuto il Plymouth Argyle 4-2 in trasferta in Carabao Cup il 25 agosto. Il Coventry ha perso 3-0 contro l'Arsenal all'esordio in Premier League il 21 agosto. Il precampionato aveva portato vittorie contro il Monaco per 2-0 e contro l'Espanyol per 3-1, a indicare che la squadra di Lampard può segnare con facilità quando le condizioni lo permettono. Il Coventry ha incassato sette gol nelle sue tre partite ufficiali di questa serie.

Precedenti

Testa a testa

Manchester CityPareggioCoventry City
2
1
2
Championship
Manchester City badge
Manchester City
MCI
4
Coventry City badge
Coventry City
COV
2
FIN
Championship
Coventry City badge
Coventry City
COV
4
Manchester City badge
Manchester City
MCI
3
FIN
FA Cup
Manchester City badge
Manchester City
MCI
1
Coventry City badge
Coventry City
COV
0
FIN
Premier League
Coventry City badge
Coventry City
COV
1
Manchester City badge
Manchester City
MCI
1
FIN
Premier League
Manchester City badge
Manchester City
MCI
1
Coventry City badge
Coventry City
COV
2
FIN
10Gol segnati9
Partite senza 2.5 goal3/5
Entrambe le squadre hanno segnato4/5

L'ultimo precedente registrato tra questi due club risale alla Championship del 3 marzo 2002, quando il Manchester City batté il Coventry City 4-2 in casa. Nelle cinque sfide dirette disponibili, le due squadre si sono divise la posta in modo piuttosto equilibrato, con il City avanti con due vittorie, il Coventry a sua volta con due successi e una partita terminata in parità. I cinque confronti coprono competizioni tra cui Premier League, Championship e FA Cup, con l'ultimo incontro di Premier League terminato 1-1 il 1° gennaio 2001.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Manchester CityManchester CityMCI
220062+46
V
V
2
Hull CityHull CityHUL
220030+36
V
V
3
ChelseaChelseaCHE
220075+26
V
V
4
BrentfordBrentfordBRE
211041+34
D
V
5
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
211042+24
V
D
6
EvertonEvertonEVE
211031+24
D
V
7
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
211021+14
D
V
8
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
210174+33
S
V
9
ArsenalArsenalARS
110030+33
V
10
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210154+13
V
S
11
SunderlandSunderlandSUN
21012203
V
S
12
Ipswich TownIpswich TownIPS
210146-23
S
V
13
LiverpoolLiverpoolLIV
20204402
D
D
14
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
201123-11
D
S
15
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
201123-11
D
S
16
FulhamFulhamFUL
200224-20
S
S
17
Aston VillaAston VillaAVL
100104-40
S
18
Coventry CityCoventry CityCOV
200204-40
S
S
19
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
200216-50
S
S
20
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
200205-50
S
S
Champions League
UEFA Europa League
Retrocessione

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