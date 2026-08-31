Manchester City-Coventry City, anteprima della Premier League: tutto quello che c’è da sapere

Manchester City-Coventry City: dettagli della partita

Premier League - Game Week 3 5 set 2026 - 10:00 Etihad Stadium

Manchester City e Coventry City scenderanno in campo il 5 settembre 2026 alle 14:00 GMT (10:00 EST / 15:00 BST / 16:00 SAST).

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Pesi massimi della Premier League contro una neopromossa a Manchester

Il Manchester City torna in casa per ospitare il neopromosso Coventry City all'Etihad Stadium per la 3ª giornata. Dopo due vittorie consecutive in avvio di campagna nazionale sotto la guida del nuovo allenatore Enzo Maresca, il City punta ad allungare la propria striscia perfetta e a mantenere il primo posto nella classifica di Premier League. Per il Coventry City di Frank Lampard, la trasferta di sabato sul campo di una delle contendenti al titolo rappresenta un test monumentale, mentre è ancora alla ricerca dei primi punti e del primo gol della stagione in massima serie.

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Haaland e Cherki danno spettacolo a Selhurst Park

Il Manchester City arriva a sabato pieno di fiducia dopo il dominante successo per 4-1 in trasferta contro il Crystal Palace nella 2ª giornata, il 28 agosto. Erling Haaland ha sbloccato presto il risultato, prima che Rayan Cherki si prendesse la scena segnando due volte e prendendo il pieno controllo della partita. Con Haaland autore anche del quarto gol nel finale, il City è salito a sei punti su sei dopo il 2-1 contro il Bournemouth della prima giornata. Tornando a Manchester, i movimenti centrali e l'attacco dinamico del City sembrano letali come sempre sotto la guida di Maresca.

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Un gol nel finale rovina l'esordio casalingo del Coventry

Il Coventry City va a Manchester cercando di rialzarsi dopo la crudele sconfitta per 1-0 in casa contro l'Hull City nella 2ª giornata, il 29 agosto. Nonostante abbia lottato duramente davanti a un pubblico di casa infuocato alla CBS Arena, il Coventry è stato colpito da una rete in contropiede di Liam Millar all'82'. Insieme al 3-0 subito contro l'Arsenal nella giornata inaugurale, il risultato rende la squadra di Lampard disperatamente alla ricerca di maggiore efficacia offensiva da Taiwo Awoniyi e Jack Rudoni.

Davide contro Golia sotto il sole di Manchester

Storicamente, sulla carta il Manchester City domina questo confronto, anche se le partite contro neopromosse energiche portano sempre con sé il rischio di trappole. L'assetto compatto del Coventry sarà messo duramente alla prova dai continui movimenti centrali del Manchester City e dalle superiorità create sulle fasce. Con margini sottilissimi a determinare lo slancio iniziale rispettivamente nella corsa al titolo e nella lotta salvezza, la sfida di sabato promette grande spettacolo fin dal fischio d'inizio.

Notizie sulle squadre e rose

Il Manchester City arriva alla partita senza Jeremy Doku e Matheus Nunes, entrambi indicati come infortunati. Enzo Maresca non ha giocatori squalificati con cui fare i conti e nessuna probabile formazione iniziale è stata confermata prima della partita. Sono attesi ulteriori aggiornamenti a ridosso del calcio d'inizio.

Il Coventry City deve fare i conti con una lista di infortunati più pesante. Frank Lampard è senza Haji Wright, Luke Woolfenden e Kaine Kesler-Hayden, tutti e tre fuori per infortunio. Non risultano squalifiche nel gruppo ospite e al momento non è stato diffuso alcun undici probabile. Gli aggiornamenti saranno aggiunti non appena disponibili.

Forma

Il Manchester City ha vinto quattro delle ultime cinque partite in tutte le competizioni e ne ha persa una. L'uscita più recente è stata il successo per 4-1 in Premier League sul campo del Crystal Palace il 28 agosto, con Rayan Cherki grande protagonista per tutta la gara. Il City ha battuto anche l'AFC Bournemouth 2-1 in campionato il 23 agosto. L'unica sconfitta in questa serie è arrivata contro l'Arsenal nel Community Shield, un 3-0 del 16 agosto. A completare la sequenza di cinque partite ci sono due vittorie in amichevole precampionato, 3-1 contro l'Atletico Madrid e 3-1 in trasferta contro le K-League All Stars. Il City ha segnato 12 gol in queste cinque gare.

Il Coventry City ha vinto due delle ultime cinque partite e ne ha perse due, con un ulteriore risultato arrivato in una gara di coppa. La partita più recente è stata la sconfitta per 1-0 in Premier League sul campo dell'Hull City il 29 agosto. Prima aveva battuto il Plymouth Argyle 4-2 in trasferta in Carabao Cup il 25 agosto. Il Coventry ha perso 3-0 contro l'Arsenal all'esordio in Premier League il 21 agosto. Il precampionato aveva portato vittorie contro il Monaco per 2-0 e contro l'Espanyol per 3-1, a indicare che la squadra di Lampard può segnare con facilità quando le condizioni lo permettono. Il Coventry ha incassato sette gol nelle sue tre partite ufficiali di questa serie.

Precedenti

L'ultimo precedente registrato tra questi due club risale alla Championship del 3 marzo 2002, quando il Manchester City batté il Coventry City 4-2 in casa. Nelle cinque sfide dirette disponibili, le due squadre si sono divise la posta in modo piuttosto equilibrato, con il City avanti con due vittorie, il Coventry a sua volta con due successi e una partita terminata in parità. I cinque confronti coprono competizioni tra cui Premier League, Championship e FA Cup, con l'ultimo incontro di Premier League terminato 1-1 il 1° gennaio 2001.