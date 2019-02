Manchester City-Chelsea, Sarri snobba Guardiola: "Non mi ha visto"

Chelsea travolto 6-0 dal City, Sarri nega il saluto finale a Guardiola che però chiarisce: "Non ma visto, con lui c'è un bel rapporto".

Momento nerissimo per il Chelsea e per Maurizio Sarri. Blues travolti dal Manchester City con un clamoroso 6-0, con l'ex tecnico del Napoli che conferma tutto il proprio nervosismo snobbando Pep Guardiola al fischio finale.

Al termine del match l'allenatore spagnolo si avvicina come di consueto per salutare il rivale e collega, ma un Sarri evidentemente furioso per la batosta rimediata dal suo Chelsea tira dritto verso il tunnel degli spogliatoi senza guardare nè fermarsi.

Guardiola cerca invano la mano di Sarri.



Man City - Chelsea 6-0 pic.twitter.com/JYZWYwPzKQ — Luca Fiorino (@LucaFiorino24) 10 febbraio 2019

Guardiola, notevolmente stupito dal comportamento da quello che da qualche anno può considerarsi anche un amico, rimane impietrito e si abbraccia col vice di Sarri, Gianfranco Zola, che al contrario accetta i convenevoli.

Il periodo complicato del Chelsea viene dunque certificato dalla rabbia del suo timoniere (peggior sconfitta di sempre in carriera in campionato, mai aveva subito più di 4 goal in una partita), chiamato ora ad invertire un trend che vede i londinesi precipitare al sesto posto in Premier.