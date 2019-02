Manchester City-Chelsea: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Ancora un big match per il Chelsea di Sarri, che in Premier League sfida il collega Guardiola sul campo della capolista Manchester City.

Il Chelsea cerca conferme dopo il momento difficile vissuto ad inizio anno, ma il 5-0 dell'ultimo turno di campionato sembra aver restituito fiducia al gruppo di Maurizio Sarri, che affronta il Manchester City del collega e amico Guardiola, attualmente in testa alla classifica della Premier League a pari punti con il Liverpool.

Sarà Aguero contro Higuain in una sfida nella sfida tutta argentina: il Kun si presenta all'appuntamento in grandissima forma dopo la tripletta segnata nell'ultima partita contro l'Arsenal. Chiamato alla conferma anche il Pipita, che dopo la sua prima doppietta in maglia Blues cerca la prima firma contro una big inglese.

QUANDO SI GIOCA MANCHESTER CITY-CHELSEA

Manchester City-Chelsea si giocherà domenica 10 febbraio con fischio d'inizio fissato per le ore 17.00 nello scenario dell'Etihad Stadium di Manchester.

DOVE VEDERE MANCHESTER CITY-CHELSEA IN TV E STREAMING

La sfida tra Manchester City e Chelsea sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Football (203). La partita potrà essere seguita anche in streaming per tutti gli abbonati sulla piattaforma Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER CITY-CHELSEA

In attesa di recuperare pienamente Mendy Guardiola punta ancora su Laporte nel ruolo di terzino sinistro, confermando al centro della difesa la coppia Stones-Otamendi. A centrocampo De Bruyne dal primo minuto affiancato dal mediano Fernandinho e da David Silva. Davanti il tridente Sterling-Aguero-Bernardo Silva, con Gabriel Jesus e Sanè destinati a partire ancora dalla panchina.

Il Chelsea ha svuotato l'infermeria con l'ultimo recupero di Rudiger, che prende posto accanto a David Luiz. A centrocampo Barkley sembra aver sorpassato Kovacic nelle gerarchie di Sarri, regolarmente in campo Kantè e Jorginho. Davanti confermatissimo Higuain dopo la prima doppietta in maglia Blues: a supporto del Pipita ci saranno Hazard e Willian.

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Stones, Otamendi, Laporte; De Bruyne, Fernandinho, Silva; Sterling, Aguero, Bernardo Silva.

CHELSEA (4-3-3): Kepa; Azpilicueta, Rudiger, David Luiz, Alonso; Kanté, Jorginho, Barkley; Willian, Higuain, Hazard.