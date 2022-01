Manchester City-Chelsea dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

MANCHESTER CITY-CHELSEA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Manchester City-Chelsea

• Data: 15 gennaio 2022

• Orario: 13.30

• Canale TV: Sky Sport Uno (canale 201 satellite), Sky Sport Football (canale 203 satellite), Sky Sport 4K (canale 213 satellite)

• Streaming: Sky GO e NOW

Un match point o quasi per il Manchester City. La gara della 22/esima contrappone i Citizens contro il Chelsea. Una rivincita dopo la finale di Champions League del 2021 (vittoria dei Blues), ma soprattutto la possibilità per la squadra di Tuchel di avvicinarsi a quella di Guardiola: in caso di sconfitta per il Chelsea sarebbe quasi game over, invece per il City sarebbe praticamente involarsi senza ostacoli verso il titolo.

Il Manchester City ha 53 punti, frutto di 17 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte. Ben 5 le vittorie consecutive. In casa è un rullo compressore: 8 vittorie su 10 gare, poi 1 pareggio e 1 sconfitta con 31 reti fatte e 6 subite.

Il Chelsea ha 43 punti, con 12 vittorie, 7 pareggi e 2 sconfitte. La pareggite ha colpito i Blues con 4 pari nelle ultime 5 gare. Lontano da Stamford Bridge, i punti sono 23 con 7 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.

L'ultimo precedente in campionato risale al 25 settembre 2021: successo per il City per 1-0.

Nei confronti diretti tra i due allenatori, vince Guardiola: 4 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte, ma Tuchel contro il City ha vinto 3 su 4 gare disputate.

Sarà la sfida anche i due top scorer delle squadre, entrambi colonne della Nazionale inglese: da una parte Raheem Sterling (7 reti) dall'altra Mason Mount (7 reti anche per lui).

170 i match in totale tra le due squadre: 59 vittorie per il City, 40 pareggi e 71 vittorie per il Chelsea. In casa dei Citizens, 38 vittorie per la squadra di Guardiola, 17 pareggi e 21 sconfitte. La vittoria più larga per il Manchester City risale alla stagione 2018-19: 6-0, mentre il Chelsea ha vinto 3-0 in casa dei Citizens nella stagione 2002-03.

In questo articolo troverete tutto l'occorrente per rimanere informati su Manchester City-Chelsea: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come assistere alla sfida in diretta tv e streaming

ORARIO MANCHESTER CITY-CHELSEA

Manchester City-Chelsea, la gara valevole per la 21/a giornata di Premier League, si giocherà sabato 15 gennaio 2022 alle ore 13.30 presso lo stadio Etihad Stadium. L'arbitro sarà Craig Pawson.

DOVE VEDERE MANCHESTER CITY-CHELSEA IN TV

Manchester City-Chelsea sarà trasmessa in esclusiva su Sky Sport Uno (canale 201) e su Sky Sport Football (canale 203). La gara sarà visibile anche sul canale di Sky per la visione delle gare in 4K (canale 213).

MANCHESTER CITY-CHELSEA IN DIRETTA STREAMING

Gli abbonati Sky avranno modo di seguire anche in streaming la sfida tra Manchester City e Chelsea tramite l'applicazione Sky Go, disponibile su tutti i device. Non solo: la gara sarà visibile anche Now.

IN DIRETTA SU GOAL

Su Goal.com racconteremo Manchester City-Chelsea con una dettagliata diretta testuale. Si partirà nel pomeriggio con un ampio prepartita e le ultime news di formazione fino alle ultime azioni che precederanno il fischio finale.

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER CITY-CHELSEA

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ederson; Cancelo, Dias, Laporte, Aké; Bernardo Silva, Rodri; Mahrez, De Bruyne, Sterling; Gabriel Jesus.

CHELSEA (3-4-2-1): Mendy; Chalobah, Thiago Silva, Rudiger; Azpilicueta, Kanté, Jorginho, Alonso; Mount, Pulisic; Lukaku.