Manchester City-Chelsea dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Liverpool lontano, ma City e Chelsea vogliono ancora sperarci: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

La Premier League sembra già finita, con il capolista avanti anni luce, ma il big match tra e potrebbe dare nuova linfa vitale alla vincitrice dello scontro. Perdere invece, potrebbe portare a bassissime speranze di lotta per il titolo, sopratutto davanti ad un'altra vittoria dei Reds.

Segui 3 gare della Serie A TIM ogni giornata in diretta streaming su DAZN

Il Chelsea, alla pari del , si trova al secondo posto a -8 dal Liverpool, con il City quarto ad un punto di distanza dal duo che insegue la banda Klopp. Una sfida che potrebbe portare a qualunque risultato, a dir poco essenziale per provare a sperare ancora in una rimonta da mille e una notte.

Nell'ultimo incontro di Premier tra City e Chelsea in quel di Manchester non c'è stata storia: 6-0 per i padroni di casa, poi vincitori del campionato a maggio.

In questa pagina tutte le informazioni su Manchester City-Chelsea: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

MANCHESTER CITY-CHELSEA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Manchester City-Chelsea

Manchester City-Chelsea Data: 23 novembre 2019

23 novembre 2019 Orario: 18.30

18.30 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go, Now TV

ORARIO MANCHESTER CITY-CHELSEA

La sfida di Premier League tra Manchester CIty e Chelsea andrà in scena sabato 23 novembre 2019 alle ore 20:45. L'appuntamento per il big match tra terza e quarta, distanti appena un punto, è a Manchester, stadio Etihad.

Manchester City-Chelsea sarà trasmessa in diretta esclusiva da Sky. In tv sarà possibile assistere alla sfida dell'Etihad su Sky Sport Uno e Sky Sport Football.

La gara tra Manchester City e Chelsea sarà ovviamente visibile anche in . Grazie a Sky Go, app di Sky per gli abbonati, basterà avere un cellulare, un tablet o un pc per seguire il match più importante della 13esima giornata. Gara anche su Now Tv, che permette di assistere in streaming on demand ai migliori eventi sportivi su Sky.

Guardiola schiererà il suo City con un 4-3-3 nel quale si dovrebbe rivedere Ederson tra i pali. Ancora emergenza in difesa, dove al centro, al fianco di Stones, potrebbe esserci Fernandinho (in vantaggio su Otamendi). In attacco, Aguero sarà il perno centrale di un tridente completato da Mahrez e Sterling.

Lampard dovrebbe affidarsi ad un 4-2-3-1 nel quale Zouma e Tomori sono i favoriti per comporre la coppia centrale di difesa davanti a Kepa. In mediana Kanté è tornato a disposizione, ma potrebbe toccare ancora a Kovacic e Jorginho. In attacco, a supporto dell’unica punta Abraham, spazio ad un trio completato da Willian, Mount e Pulisic.

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Stones, Fernandinho, Mendy; De Bruyne, Rodri, Silva; Mahrez, Aguero, Sterling.

CHELSEA (4-2-3-1): Kepa; Azpilicueta, Zouma, Tomori, Emerson; Kovacic, Jorginho; Willian, Mount, Pulisic; Abraham.