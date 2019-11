Manchester City-Chelsea 2-1: Vittoria in rimonta e sorpasso al terzo posto

Il Manchester City batte 2-1 il Chelsea e risale al terzo posto in Premier League. Decisivo il goal di Mahrez, Aguero esce dolorante.

Vittoria e sorpasso al terzo posto per il che batte il 2-1. Dopo il momentaneo vantaggio di Kante, un'autogol di Zouma e una perla di Mahrez regalano la vittoria ai padroni di casa.

Guardiola deve rinunciare agli infortunati Laporte, Zinchenko e Sanè più allo squalificato Bernardo Silva. In difesa viene confermato Fernandinho centrale. Nel Chelsea c'è Abraham prima punta con Pulisic e Willian ai suoi lati.

La partita inizialmente è molto equilibrata col Chelsea che inizia meglio e trova il meritato vantaggio grazie all'inserimento di Kante, servito alla grande da Kovacic. Poco dopo però una sfortunata deviazione di Zouma beffa Kepa e regala il pareggio al City.

Prima dell'intervallo la squadra di Guardiola completa la rimonta con un tiro a giro di Mahrez, che si accentra dalla destra e la mette bassa nell'angolino basso sul secondo palo beffando Kepa. Lo stesso Kepa rischia grosso rinviando male con i piedi, ma Aguero colpisce in pieno la traversa.

A inizio ripresa Guardiola perde Rodri e inserisce Gundogan ma, a parte un'altra occasione per Kante, il Chelsea fatica a rendersi pericoloso. Nel finale problema fisico anche per Aguero, costretto al cambio. Annullato un goal a Sterling per fuorigioco. Il City controlla bene e vince 2-1: sorpasso compiuto.

IL TABELLINO

MANCHESTER CITY-CHELSEA 2-1

Marcatori: 22' Kante (C), 29' aut. Zouma, 37' Mahrez, 93' Sterling (M)

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ederson; Cancelo, Stones, Fernandinho, Mendy; Rodri (51' Gundogan), Silva (66' Foden); Mahrez, De Bruyne, Sterling; Aguero (76' Gabriel Jesus).

CHELSEA (4-3-3): Kepa; Azpilicueta, Zouma, Tomori, Emerson (59' James); Kante, Jorginho (74' Mount), Kovacic; Willian, Abraham (73' Batshuayi), Pulisic.

Arbitro: Atkinson