Manchester City Campione di Premier League: quando può succedere

Distanza considerevole dal Manchester United, la squadra di Guardiola prepara la festa primaverile per l'ennesimo titolo.

Nonostante il Manchester United abbia ridotto la distanza dalla vetta, in virtù delle due sconfitte rimediate dal Manchester City nell'ultimo mese, i Citizens sono oramai ad un passo dal titolo di Premier League. Dalla possibilità autunnale di vivere una stagione da comprimaria, alla marcia trionfale invernale che avvicinato la squadra di Guadiola alla conquista del trofeo.

Leicester, West Ham, Chelsea già tagliate fuori dalla lotta al titolo, solamente il Manchester United tiene viva la Premier League, almeno fino a quando non ci sarà l'aritmetica del titolo: questa però sembra essere questione di giorni dopo la cavalcata di continue vittorie consecutive.

QUANDO IL MANCHESTER CITY PUÒ VINCERE LA PREMIER

Il Manchester City potrebbe conquistare la Premier League 2020/2021 a inizio maggio. Tutto dipenderà dai suoi risultati e da quelli del Manchester United, che deve giocare in più rispetto ai cugini cittadini. La prima data è quella del primo del mese, quando i Red Devils sfideranno il Liverpool e i Citizens se la vedrannno contro il Crystal Palace.

MANCHESTER CITY CAMPIONE D'INGHILTERRA SE...

Batte Aston Villa e Crystal Palace e allo stesso tempo il Manchester United non va oltre i quattro punti complessivi nelle gare contro Burnley, Leeds e Liverpool.

QUANTI PUNTI MANCANO AL MANCHESTER CITY PER IL TITOLO

Indipendentemente dai risultati del Manchester United, il Manchester City trionferebbe per la settima volta in Premier (quattro nelle ultime cinque stagioni) con undici punti nelle ultime sei partite. Bastano dunque quattro successi, o tre vittorie e due pareggi. Sterling e compagni possono permettersi il lusso di perdere anche una o due gare nelle ultime sfide stagionali: qualcosa a cui nessuno, però, pensa.

MANCHESTER CITY E MANCHESTER UNITED A PARI PUNTI

Come detto, in Premier League il primo criterio in caso di arrivo a pari punti al termine della stagione, è quello degli scontri diretti: dal 2019/2020 la FA si è allineata ad altre competizioni come la Serie A, dopo aver avuto la differenza reti come primo dato.

Il Manchester United è in vantaggio sul Manchester City negli scontri diretti, grazie allo 0-0 dell'andata e al successo per 2-0 nel match di ritorno.