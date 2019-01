Manchester City-Burton Albion: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Manchester City e Burton Albion si affrontano nella semifinale di andata di Carabao Cup: il match sarà visibile in diretta ed in esclusiva su DAZN.

La vittoria contro il Liverpool ha donato nuova linfa al Manchester City di Guardiola, che riapre il discorso titolo in Premier League e torna in campo nella semifinale di andata della Carabao Cup.

Guarda Manchester City-Burton Albion in diretta streaming gratis su DAZN

L'avversario di turno è la vera rivelazione della competizione: il Burton Albion, squadra che milita in terza divisione inglese, sfida il colosso City sognando un traguardo storico. 'Davide contro Golia' nel primo round di una doppia sfida che mette in palio la finalissima contro la vincente di Tottenham-Chelsea.

QUANDO SI GIOCA MANCHESTER CITY-BURTON ALBION

Manchester City-Burton Albion si gioca mercoledì 9 gennaio 2019 a partire dalle ore 20.45 italiane all'Etihad Stadium di Manchester.

DOVE VEDERE MANCHESTER CITY-BURTON ALBION IN TV E STREAMING

La partita tra Manchester City e Burton Albion sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN e sarà visibile su diversi dispositivi. L'evento resterà poi disponibile per la visione integrale on demand, quindi tutti i tifosi potranno rivedere la gara anche in un secondo momento.

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER CITY-BURTON ALBION

Guardiola rilancia De Bruyne a guidare il centrocampo con Fernandinho davanti alla difesa e Bernardo Silva libero di svariare su tutto il fronte. Davanti il tridente delle meraviglie è composto da Sterling, Aguero e Sane. Laporte ancora riproposto nel ruolo di terzino sinistro.

Gli ospiti si affidano alla prima punta Harness, supportata da tre trequartisti: Akins a destra, Wallace a sinistra e Templeton centrale. Quinn e Fox i due scudi davanti alla difesa a quattro.

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Otamendi, Stones, Laporte; Silva, Fernandinho, De Bruyne; Sterling, Aguero, Sane.

BURTON ALBION (4-2-3-1): Collins; Brayford, Turner, Buxton, Hutchinson; Quinn, Fox; Akins, Templeton, Wallace; Harness.