Manchester City-Burnley dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Manchester City e Burnley si affrontano nell'8° giornata di Premier League: tutte le info sul match, dalle formazioni alla diretta tv e streaming.

Nell'ottava​ giornata di Premier League, all'Etihad Stadium i padroni di casa del Manchester City di Pep Guardiola ospita il Burnley di Sean Dyche, a caccia della prima vittoria stagionale.

I 'Citizens', che vantano la miglior difesa della Premier League insieme alla capolista Chelsea con sole 3 reti subite in 7 partite, vogliono tornare subito al successo dopo il pari contro il Liverpool prima della sosta per gli impegni delle nazionali.

Nella sfida di Anfield Road, la squadra di Pep Guardiola ha mostrato grande carattere, oltre alla solita qualità, riuscendo a riprendere per due volte i 'Reds', prima con Foden che ha risposto al vantaggio di Mané e poi con De Bruyne dopo il momentaneo 1-2 firmato da Salah.

Il Manchester City ha conquistato cinque punti nelle ultime tre partite: oltre al pari contro il Liverpool è arrivato quello a reti inviolate contro il Southampton, con in mezzo il successo di misuro a Stamford Brigde contro il Chelsea.

La squadra di Guardiola è al terzo posto con 14 punti - in coabitazione con Manchester United, Everton e Brighton -, a due lunghezze dalla capolista Chelsea e a una dal Liverpool.

SItuazione diametralmente opposta per il Burnley di Sean Dyche, che non ha iniziato come desiderava la nuova stagione. I 'Clarets' sono ancora a zero nella caselle delle vittorie, con appena tre punti raccolti nelle prime sette giornate grazie ad altrettanti pareggi contro Leeds, Leicester e Norwich. Poi quattro sconfitte.

Nelle ultime due sfide sono arrivati due pareggi, ma il Burnley vuole dare una scossa alla sua stagione e portare a casa il primo successo del campionato.

Gli uomini di Dyche sono in piena zona retrocessione, insieme a Newcastle (3 punti) e Norwich (1), le uniche squadre con il Southampton a non aver portato ancora a casa una vittoria.

In questo articolo troverete tutto quello che serve sapere per rimanere aggiornati su Manchester City-Burnley: dalle formazioni fino alle indicazioni su come guardare il match in diretta tv e streaming.

Manchester City-Burnley si disputerà sabato 16 ottobre 2021 all'Etihad Stadium di Manchester, l'impianto che ospita le gare casalinghe della squadra di Guardiola. Il calcio d'inizio è fissato per le ore 16:00 italiane.

La sfida dell'ottava giornata di Premier League tra Manchester City e Burnley sarà trasmessa in esclusiva da Sky sul canale Sky Sport Arena (canale 204 del digitale).

Manchester City-Burnley sarà visibile in streaming per gli abbonati Sky tramite l'applicazione di Sky Go, fruibile su pc, smartphone e tablet e disponibile per sistemi iOS e Android.

L'alternativa è rappresentata da NOW, piattaforma on demand che consente di assistere alla programmazione di Sky dopo aver aderito ad una delle offerte proposte.

Dubbio in attacco per Pep Guardiola. Ferran Torres è ritornato malconcio dalla 'Final Four' di Nations League con la Spagna: al suo posto c'è Foden a completare il tridente con Grealish e Mahrez. Indisponibili Gundogan e Zinchenko, mentre Mendy è squalificato.

Nel Burnley, Dyche deve rinunciare a Long, Stephens e Cornet. L'allenatore dei 'Clarets' disegna la sua squadra con un 4-4-2: Gudmundsson e McNeill agiscono sugli esterni, mentre la coppia d'attacco sarà formata da Jay Rodriguez e Chris Wood.

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Ruben Dias, Laporte, Cancelo; Bernardo Silva, Rodri, De Bruyne; Foden, Ferran Torres, Grealish. All. Guardiola

BURNLEY (4-4-2): Pope; Lowton, Mee, Tarkowski, Taylor; Gudmundsson, Brownhill, Westwood, McNeil; Rodriguez, Wood. All. Dyche