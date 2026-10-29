Manchester City-Brighton & Hove Albion: i dettagli della partita
72 ore dopo: City e Brighton si ritrovano all'Etihad per una sfida ad alta posta in palio
Il Manchester City ospita il Brighton & Hove Albion all'Etihad Stadium in una sfida di Premier League che conta molto per entrambe le squadre, alle prese con una settimana impegnativa.
La squadra di Enzo Maresca arriva a questa partita dopo aver già affrontato mercoledì il Brighton di Fabian Hurzeler, superandolo ai rigori dopo un pareggio per 2-2 in Carabao Cup. La vittoria per 4-3 dal dischetto servirà a poco per tranquillizzare il City, visto quanto gli ospiti siano andati vicini all'impresa.
Il rendimento del City in Premier League è stato altalenante. Prima della sfida di coppa era arrivata una sconfitta per 2-1 contro l'Aston Villa e, sebbene il successo per 5-1 sull'AEK Atene in Champions League abbia dato qualche segnale incoraggiante, la squadra di Maresca ha incassato dieci goal nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni.
Il Brighton è terzo in classifica in Premier League e si presenta come una delle squadre più pericolose in attacco del campionato in questa stagione. Il 5-0 inflitto al Crystal Palace a ottobre ha mostrato la qualità della squadra costruita da Hurzeler, mentre Diego Gomez ha dichiarato pubblicamente di sentirsi completamente riposato e pronto a incidere, dopo che il suo impiego è stato gestito con attenzione durante gli impegni infrasettimanali.
Il Brighton ha perso 2-0 ad Anfield domenica, ma la sconfitta è arrivata contro un Liverpool in ottima forma e non cambia il quadro generale di una squadra che in questa stagione sta andando ben oltre le aspettative.
Gianluigi Donnarumma torna tra i pali del City dopo che Geronimo Rulli ha giocato la partita di coppa, mentre Erling Haaland, tenuto a riposo a metà settimana, dovrebbe guidare l'attacco. Maresca si aspetta una risposta dalla squadra, che solo pochi giorni fa ha mostrato carattere rimontando due volte contro gli stessi avversari.
Notizie sulle squadre e rose
Probabili formazioni Manchester City - Brighton & Hove Albion
Formazione titolare
Allenatore
- E. Maresca
- F. Hurzeler
Stato di forma
Precedenti
Testa a testa
Classifica
|#
|G
|V
|D
|S
|GF
|GS
|+/-
|Pt.
|Forma
|1
|8
|7
|0
|1
|20
|9
|+11
|21
S
V
V
V
V
|2
|8
|7
|0
|1
|13
|5
|+8
|21
V
V
V
S
V
|3
|8
|5
|1
|2
|23
|7
|+16
|16
S
V
V
V
V
|4
|8
|4
|3
|1
|11
|8
|+3
|15
V
V
S
V
D
|5
|8
|4
|1
|3
|17
|15
|+2
|13
S
V
V
S
D
|6
|8
|2
|5
|1
|14
|9
|+5
|11
D
S
D
V
D
|7
|8
|2
|5
|1
|9
|6
|+3
|11
D
D
S
D
V
|8
|8
|3
|2
|3
|12
|14
|-2
|11
V
S
S
V
S
|9
|8
|3
|2
|3
|9
|12
|-3
|11
V
V
D
V
S
|10
|8
|2
|4
|2
|9
|8
|+1
|10
D
S
D
S
D
|11
|8
|2
|4
|2
|8
|9
|-1
|10
S
S
D
V
D
|12
|8
|3
|1
|4
|12
|16
|-4
|10
D
S
V
S
V
|13
|8
|2
|3
|3
|12
|13
|-1
|9
V
V
S
S
D
|14
|8
|2
|3
|3
|8
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|-2
|9
V
V
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S
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|15
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|2
|4
|8
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|-2
|8
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|3
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|7
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D
D
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|8
|2
|1
|5
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V
D
S
|18
|8
|1
|3
|4
|6
|10
|-4
|6
D
S
S
S
V
|19
|8
|2
|0
|6
|6
|15
|-9
|6
S
S
V
V
S
|20
|8
|1
|2
|5
|6
|14
|-8
|5
D
S
S
S
S