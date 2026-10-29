Manchester City-Brighton & Hove Albion: i dettagli della partita

Premier League - Game Week 9 31 ott 2026 - 11:00 Etihad Stadium

72 ore dopo: City e Brighton si ritrovano all'Etihad per una sfida ad alta posta in palio

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Il Manchester City ospita il Brighton & Hove Albion all'Etihad Stadium in una sfida di Premier League che conta molto per entrambe le squadre, alle prese con una settimana impegnativa.

La squadra di Enzo Maresca arriva a questa partita dopo aver già affrontato mercoledì il Brighton di Fabian Hurzeler, superandolo ai rigori dopo un pareggio per 2-2 in Carabao Cup. La vittoria per 4-3 dal dischetto servirà a poco per tranquillizzare il City, visto quanto gli ospiti siano andati vicini all'impresa.

Il rendimento del City in Premier League è stato altalenante. Prima della sfida di coppa era arrivata una sconfitta per 2-1 contro l'Aston Villa e, sebbene il successo per 5-1 sull'AEK Atene in Champions League abbia dato qualche segnale incoraggiante, la squadra di Maresca ha incassato dieci goal nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni.

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Il Brighton è terzo in classifica in Premier League e si presenta come una delle squadre più pericolose in attacco del campionato in questa stagione. Il 5-0 inflitto al Crystal Palace a ottobre ha mostrato la qualità della squadra costruita da Hurzeler, mentre Diego Gomez ha dichiarato pubblicamente di sentirsi completamente riposato e pronto a incidere, dopo che il suo impiego è stato gestito con attenzione durante gli impegni infrasettimanali.

Il Brighton ha perso 2-0 ad Anfield domenica, ma la sconfitta è arrivata contro un Liverpool in ottima forma e non cambia il quadro generale di una squadra che in questa stagione sta andando ben oltre le aspettative.

Gianluigi Donnarumma torna tra i pali del City dopo che Geronimo Rulli ha giocato la partita di coppa, mentre Erling Haaland, tenuto a riposo a metà settimana, dovrebbe guidare l'attacco. Maresca si aspetta una risposta dalla squadra, che solo pochi giorni fa ha mostrato carattere rimontando due volte contro gli stessi avversari.

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