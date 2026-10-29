Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Live€50

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Premier League
team-logoManchester City
Etihad Stadium
team-logoBrighton & Hove Albion
Guarda su NOWGuarda su Sky Sport
Con il contributo di

Manchester City-Brighton & Hove Albion, anteprima di Premier League: La tensione della lotteria dei rigori infrasettimanale si trascina nella sfida di cartello di sabato

Manchester City vs Brighton & Hove Albion
Premier League
Manchester City
Brighton & Hove Albion

A soli tre giorni da un emozionante 2-2 nel quarto turno di Carabao Cup, deciso ai rigori per 4-3 nella zona est di Manchester, Manchester City e Brighton & Hove Albion si affrontano di nuovo all’Etihad Stadium, con punti fondamentali per la Premier League in palio.

Manchester City-Brighton & Hove Albion: i dettagli della partita

crest
Premier League - Game Week 9
Etihad Stadium

72 ore dopo: City e Brighton si ritrovano all'Etihad per una sfida ad alta posta in palio

Manchester City v Brighton & Hove Albion - Carabao Cup Fourth RoundGetty Images

Il Manchester City ospita il Brighton & Hove Albion all'Etihad Stadium in una sfida di Premier League che conta molto per entrambe le squadre, alle prese con una settimana impegnativa.

La squadra di Enzo Maresca arriva a questa partita dopo aver già affrontato mercoledì il Brighton di Fabian Hurzeler, superandolo ai rigori dopo un pareggio per 2-2 in Carabao Cup. La vittoria per 4-3 dal dischetto servirà a poco per tranquillizzare il City, visto quanto gli ospiti siano andati vicini all'impresa.

Il rendimento del City in Premier League è stato altalenante. Prima della sfida di coppa era arrivata una sconfitta per 2-1 contro l'Aston Villa e, sebbene il successo per 5-1 sull'AEK Atene in Champions League abbia dato qualche segnale incoraggiante, la squadra di Maresca ha incassato dieci goal nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni.

Manchester City v Brighton & Hove Albion - Carabao Cup Fourth RoundGetty Images

Il Brighton è terzo in classifica in Premier League e si presenta come una delle squadre più pericolose in attacco del campionato in questa stagione. Il 5-0 inflitto al Crystal Palace a ottobre ha mostrato la qualità della squadra costruita da Hurzeler, mentre Diego Gomez ha dichiarato pubblicamente di sentirsi completamente riposato e pronto a incidere, dopo che il suo impiego è stato gestito con attenzione durante gli impegni infrasettimanali.

Il Brighton ha perso 2-0 ad Anfield domenica, ma la sconfitta è arrivata contro un Liverpool in ottima forma e non cambia il quadro generale di una squadra che in questa stagione sta andando ben oltre le aspettative.

Gianluigi Donnarumma torna tra i pali del City dopo che Geronimo Rulli ha giocato la partita di coppa, mentre Erling Haaland, tenuto a riposo a metà settimana, dovrebbe guidare l'attacco. Maresca si aspetta una risposta dalla squadra, che solo pochi giorni fa ha mostrato carattere rimontando due volte contro gli stessi avversari.

Notizie sulle squadre e rose

Probabili formazioni Manchester City - Brighton & Hove Albion

4-2-3-1
Manchester City crest
Manchester City
MCI
Formazione
Brighton & Hove Albion crest
Brighton & Hove Albion
BHA
4-2-3-1
G. DonnarummaG. DonnarummaJ. GvardiolJ. GvardiolR. DiasR. DiasM. GuehiM. GuehiA. KhusanovA. KhusanovJ. DokuJ. DokuR. CherkiR. CherkiI. NdiayeI. NdiayeE. AndersonE. AndersonE. FernandezE. FernandezE. HaalandE. HaalandB. VerbruggenB. VerbruggenL. DunkL. DunkJ. HadjamJ. HadjamL. VuskovicL. VuskovicO. BoscagliO. BoscagliJ. HinshelwoodJ. HinshelwoodP. GrossP. GrossM. De CuyperM. De CuyperY. AyariY. AyariD. GomezD. GomezC. KostoulasC. Kostoulas
Brighton & Hove Albion crest
Brighton & Hove Albion
BHA
4-2-3-1
Manchester City

Formazione titolare

Brighton & Hove Albion

Allenatore

  • E. Maresca
  • F. Hurzeler

Stato di forma

MCI

MCI - Forma

PSG
S2-4
IPS
V3-2
AEK
V5-1
AVL
S2-1
BHA
V2-2
Gol segnato (subito)
13/11
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre hanno segnato
5/5
BHA

BHA - Forma

KZA
V4-0
CRY
V5-0
JAB
D0-0
LIV
S2-0
MCI
S2-2
Gol segnato (subito)
11/4
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
1/5

Precedenti

Testa a testa

Manchester CityPareggioBrighton & Hove Albion
1
2
2
EFL Cup
Manchester City badge
Manchester City
MCI
2
Brighton & Hove Albion badge
Brighton & Hove Albion
BHA
2
FIN
Premier League
Manchester City badge
Manchester City
MCI
1
Brighton & Hove Albion badge
Brighton & Hove Albion
BHA
1
FIN
Premier League
Brighton & Hove Albion badge
Brighton & Hove Albion
BHA
2
Manchester City badge
Manchester City
MCI
1
FIN
Premier League
Manchester City badge
Manchester City
MCI
2
Brighton & Hove Albion badge
Brighton & Hove Albion
BHA
2
FIN
Premier League
Brighton & Hove Albion badge
Brighton & Hove Albion
BHA
2
Manchester City badge
Manchester City
MCI
1
FIN
7Gol segnati9
Partite senza 2.5 goal4/5
Entrambe le squadre hanno segnato5/5

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Manchester CityManchester CityMCI
8701209+1121
S
V
V
V
V
2
ArsenalArsenalARS
8701135+821
V
V
V
S
V
3
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
8512237+1616
S
V
V
V
V
4
LiverpoolLiverpoolLIV
8431118+315
V
V
S
V
D
5
ChelseaChelseaCHE
84131715+213
S
V
V
S
D
6
BrentfordBrentfordBRE
8251149+511
D
S
D
V
D
7
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
825196+311
D
D
S
D
V
8
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
83231214-211
V
S
S
V
S
9
Aston VillaAston VillaAVL
8323912-311
V
V
D
V
S
10
Hull CityHull CityHUL
824298+110
D
S
D
S
D
11
EvertonEvertonEVE
824289-110
S
S
D
V
D
12
Ipswich TownIpswich TownIPS
83141216-410
D
S
V
S
V
13
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
82331213-19
V
V
S
S
D
14
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
8233810-29
V
V
D
S
D
15
FulhamFulhamFUL
8224810-28
V
V
S
D
D
16
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
81431013-37
S
D
D
D
S
17
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
8215919-107
S
S
V
D
S
18
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
8134610-46
D
S
S
S
V
19
Coventry CityCoventry CityCOV
8206615-96
S
S
V
V
S
20
SunderlandSunderlandSUN
8125614-85
D
S
S
S
S
Champions League
UEFA Europa League
Retrocessione



TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

Segui GOAL su Google